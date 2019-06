„Je jasné, že na Tour startovat nebude. Jeho stav je velmi vážný,“ řekl televizi France 3 Dave Brailsford, šéf Froomeova týmu Ineos (dříve Sky). „Vrazil do zdi, byla to vážná nehoda,“ dodal Brailsford s tím, že několik minut po pádu nemohl hvězdný cyklista mluvit.

Froome vyhrál Tour de France v letech 2013, 2015, 2016 a 2017. Loni se rodák z Nairobi musel spokojit s třetím místem za krajanem a týmovým kolegou Geraintem Thomasem a Nizozemcem Tomem Dumoulinem.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH