Jediný český cyklista ve startovním poli Roman Kreuziger zahájil svou devátou účast 47. místem, na nejlepší ztratil minutu a deset sekund.

Trojnásobný mistr světa Sagan dojel na druhém místě na Tour po dvaadvacáté, čímž vyrovnal rekordní bilanci bývalého skvělého německého spurtéra Erika Zabela. Sagan vykročil za rekordním sedmým triumfem v bodovací soutěži.

První etapa dlouhá 194,5 km měla start i cíl v Bruselu na počest belgické legendy Eddyho Merckxe, jenž před 50 lety vybojoval na Tour de France první z rekordních pěti celkových výher. Tisíce fanoušků v metropoli před startem skandovaly jeho jméno.

V cíli Merckx dekoroval překvapivého vítěze Teunissena, který dosáhl životního úspěchu. Šestadvacetiletý jezdec zaskočil za krajana a kolegu ze stáje Jumbo Visma Dylana Groenewegena, který si dělal zálusk na etapové vítězství, ale 1,5 kilometru před cílem se připletl do hromadného pádu. Teunissen potvrdil výbornou formu, kterou v minulých dvou měsících ukázal při celkových triumfech v etapových závodech Čtyři dny Dunkerque a ZLM Tour.

Na zemi skončil o pár kilometrů dříve než Groenewegen také jeden z favoritů pro celkové pořadí Dán Jakob Fuglsang, který si z pádu odnesl roztržené obočí. Do cíle přijel se ztrátou 1:28 minuty.

VIDEO | Podívejte se na závěrečné kilometry první etapy

📹 Relive the last kilometre and @MikeTeunissen's win!

📹 Revivez le dernière kilomètre de cette première étape et la victoire à la photo-finish de @MikeTeunissen !#TDF2019 pic.twitter.com/1M9AHX8T5Z