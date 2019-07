Po úterní čtvrté etapě šité na míru spurtérům by dnes na Tour de France měli přijít ke slovu cyklisté, kterým více vyhovuje zvlněný terén. Pátá etapa zavede peloton do pohoří Vogézy a nabídne zatím největší kopce 106. ročníku "Staré dámy". Na 175,5 km z Saint-Dié-des-Vosges do Colmaru čekají na cyklisty dvě stoupání třetí kategorie a letos poprvé také dvě vrchařské prémie druhé kategorie. Žlutý trikot bude druhý den hájit Francouz Julian Alaphilippe. Pátou etapu sledujte na iSport.cz ONLINE.