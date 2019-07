Tour de France 2019

Já na bráchu, brácha na mě. Je to sice už hodně ohrané heslo, ale spolupráci Adama a Simona Yatesových vystihuje dokonale. V minulém roce totiž Simon vyhrál poslední Grand Tour sezony Vueltu a k ruce mu tam nebyl nikdo jiný než ten, koho zná nejlépe – dvojče Adam. Nyní je lídrem týmu Mitchelton-Scott na Tour de France Adam a jeho brácha, který neuspěl na jarním Giro d´Italia, se mnohokrát před startem Staré dámy nechal slyšet, že tady bude zase on pomocníkem svého bráchy.

„Simon je tady jako superdomestik, který vrací laskavost za Vueltu. Počítáme s ním jako s podporou hlavně v závěru závodu. Ten totiž bude hodně těžký, snad nejnáročnější v moderní éře. Mít tady Simona je tak velký bonus,“ poznamenal i manažer australského týmu Matthew White. Ten mluvil o náročných horských etapách v Alpách, které na cyklisty čekají v posledním týdnu. Pomoci ale může Simon už dnes, kdy už je na programu etapa s pořádnými kopci.

Kluky Yatesovy přivedl k cyklistice a závodění jejich otec John poté, co ho srazilo auto a on se šel do svého klubu podívat za kamarády. „Poprvé jsem je potkal, když jim bylo okolo dvanácti let a už tehdy věděli, že chtějí být jednou profesionály,“ vzpomínal Nick Hall, někdejší šéf klubu Bury Clarion, za který pak oba i závodili.

Stejně jako spousta britských cyklistů, i oni kombinovali silnici a dráhu. Teď už je ale nějakou dobu jasnou prioritou úspěch na silnici a tým Mitchelton-Scott je vystavěn právě kolem těchto talentovaných dvojčat.

Projděte si bratrské dvojice ve světovém pelotonu:

Nejsou však jedinou bratrskou dvojicí v profipelotonu. Oporu ve svém bratrovi má v týmu Bora-hansgrohe také Peter Sagan. Slovenská superstar se ale o Juraje na této Tour opřít nemůže. Vlastně společně jeli jakoukoliv Grand Tour pouze v roce 2017, na což ale především Peter moc dobré vzpomínky nemá. Ze Staré dámy ho tehdy diskvalifikovali z etapy a vítěz zeleného dresu pro nejrychlejšího muže Tour v šesti ročnících do Paříže nedojel.

I když je jeden z dvojice mnohem slavnější, bráchové si nic nezávidí. Ukázalo se to letos při slovenském šampionátu, kde si vyměnili dres národního mistra. Loni ho získal Peter, letos zase Juraj. „Moc mu to přeju,“ hlásil pak slavnější bratr. Juraj se navíc už dřív nechal slyšet, že by s Peterem neměnil. „Jsem rád, že si oba plníme své sny a můžeme profesionálně závodit. Hodně si toho vážíme a užíváme si to,“ řekl o rok starší sourozenec.

Simon Yates vrací laskavost

V seznamu profesionálních cyklistů jsou i další jména hned dvakrát. Třeba i jeden z favoritů Tour Vincenzo Nibali má ve svém týmu bratra Antonia, který mu měl pomáhat na Giru, ve Francii teď chybí. Jedinou výjimkou, kdy bratři nejsou v jednom týmu, je rodina Quintanových. Slavnější Nairo závodí za španělský Movistar, zatímco mladší Dayer působí od této sezony v prokontinentálním týmu Neri Sottoli. I on byl ale ještě loni součástí Movistaru.

Já na bráchu, brácha na mě. Je to sice už hodně ohrané heslo, ale spolupráci Adama a Simona Yatesových vystihuje dokonale. V minulém roce totiž Simon vyhrál poslední Grand Tour sezony Vueltu a k ruce mu tam nebyl nikdo jiný než ten, koho zná nejlépe – dvojče Adam. Nyní je lídrem týmu Mitchelton-Scott na Tour de France Adam a jeho brácha, který neuspěl na jarním Giro d´Italia, se mnohokrát před startem Staré dámy nechal slyšet, že tady bude zase on pomocníkem svého bráchy.

„Simon je tady jako superdomestik, který vrací laskavost za Vueltu. Počítáme s ním jako s podporou hlavně v závěru závodu. Ten totiž bude hodně těžký, snad nejnáročnější v moderní éře. Mít tady Simona je tak velký bonus,“ poznamenal i manažer australského týmu Matthew White. Ten mluvil o náročných horských etapách v alpách, které na cyklisty čekají v posledním týdnu. Pomoci ale může Simon už dnes, kdy už je na programu etapa s pořádnými kopci.

Kluky Yatesovy přivedl k cyklistice a závodění jejich otec John poté, co ho srazilo auto a on se šel do svého klubu podívat za kamarády. „Poprvé jsem je potkal, když jim bylo okolo dvanácti let a už tehdy věděli, že chtějí být jednou profesionály,“ vzpomínal Nick Hall, někdejší šéf klubu Bury Clarion, za který pak oba i závodili.

Stejně jako spousta britských cyklistů, i oni kombinovali silnici a dráhu. Teď už je ale nějakou dobu jasnou prioritou úspěch na silnici a tým Mitchelton-Scott je vystavěn právě kolem těchto talentovaných dvojčat.

Nejsou však jedinou bratrskou dvojicí v profipelotonu. Oporu ve svém bratrovi má v týmu Bora-hansgrohe také Peter Sagan. Slovenská superstar se ale o Juraje na této Tour opřít nemůže. Vlastně společně jeli jakoukoliv Grand Tour pouze v roce 2017, na což ale především Peter moc dobré vzpomínky nemá. Ze Staré dámy ho tehdy diskvalifikovali z etapy a vítěz zeleného dresu pro nejrychlejšího muže Tour v šesti ročnících do Paříže nedojel.

I když je jeden z dvojice mnohem slavnější, bráchové si nic nezávidí. Ukázalo se to letos při slovenském šampionátu, kde si vyměnili dres národního mistra. Loni ho získal Peter, letos zase Juraj. „Moc mu to přeju,“ hlásil pak slavnější bratr. Juraj se navíc už dřív nechal slyšet, že by s Peterem neměnil. „Jsem rád, že si oba plníme své sny a můžeme profesionálně závodit. Hodně si toho vážíme a užíváme si to,“ řekl o rok starší sourozenec.

V seznamu profesionálních cyklistů jsou i další jména hned dvakrát. Třeba i jeden z favoritů Tour Vincenzo Nibali má ve svém týmu bratra Antonia, který mu měl pomáhat na Giru, ve Francii teď chybí. Jedinou výjimkou, kdy bratři nejsou v jednom týmu, je rodina Quintanových. Slavnější Nairo závodí za španělský Movistar, zatímco mladší Dayer působí od této sezony v prokontinentálním týmu Neri Sottoli. I on byl ale ještě loni součástí Movistaru.

Jak se tedy bude těm jediným bratrům na letošní Tour dařit můžete sledovat už dnes, kdy na závodníky čekají první velké kopce - 6. etapu Tour sledujte ONLINE zde »