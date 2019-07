Tour de France 2019

Trochu si přispat, nasnídat se a pak si, v pořadí, jaké si tým určí, odbýt mediální povinnosti a projet se na kole. A pak zase nějaké to jídlo, regenerace, ideálně i odpolední spánek, večeře a koncentrovat se na další den. To je tak ve stručnosti náplň volného dne cyklistů na Grand Tour, v tomto případě na té největší – Tour de France.

A jak takové volné dopoledne vypadalo v úterý u týmu Ineos (dřívější Sky), toho největšího a nejbohatšího kolosu současné silniční cyklistiky?

Tým se ubytoval v hotelu prakticky v polích v blízkosti městečka Castres, poblíž menšího letiště. Na hotelovém parkovišti vedle aut novinářů postává už prakticky jen vozový park stáje nejbohatšího Brita Jima Ratcliffea. U trucků s koly a autobusu je rušno, mechanici připravují pracovní stroje Geraintu Thomasovi, Eganu Bernalovi a spol., aby mohli za několik desítek minut vyrazit na menší trénink. Mezi tím se v pračce, umístěné v jedné části nákladního auta, pere oblečení závodníků. Je třeba myslet na všechno, aby měli cyklisté další den v čem vyrazit na trať.

Než ale vyrazí Thomas se svými týmovými parťáky vstříc dalším tréninovým kilometrům, musí si odbýt povinnosti vůči novinářům. Na setkání s takovýmhle týmem jich vždy dorazí hodně. Aby ne, vždyť mají aktuálně druhého a třetího muže celkové klasifikace. Geriant Thomas ztrácí na vedoucího Juliana Alaphilippa (Deceuninck-Quick Step) 1:12 minuty, třetí Egan Bernal za svým týmovým kolegou zaostává o čtyři sekundy.

Takhle to vypadalo u týmu Ineos

Místnost veliká zhruba 5x10 metrů se tak zaplní poměrně rychle a když dorazí celý tým včetně jeho šéfa Davea Brailsforda a usadí se za stůl, sesypou se na ně fotografové a kameramani jako vosy na lízátko. A přichází první otázky. Nejprve na nejvyššího bosse: Už jste určili, kdo bude týmovou jedničkou? Brailsford se pousměje a odpovídá to, co v podstatě všichni čekali. „Budeme pokračovat v tom, co platilo dosud. (tedy Thomas a Bernal jako dva lídři týmu – pozn. red.) Druhé a třetí místo v celkové klasifikaci je asi to nejlepší, co jsme si mohli přát,“ zní z úst pětapadesátiletého šéfa.

A aby dlouho nezaháleli, dostává se i na hlavní hvězdy. Thomas, který by rád získal druhý žlutý dres v Paříži v řadě, odpovídá třeba na to, jaké je to jet se startovním číslem 1 na zádech a zda jsou na tuto Grand Tour dobře připraveni. „Máme tady jediný cíl, vyhrát žlutý dres. Necílíme na jednotlivá vítězství ve sprintech, časovce a podobně,“ připomíná Velšan, s čím on i jeho tým na Tour přijeli.

Na řadu přichází i Kolumbijec Bernal. Novinář tázající se v angličtině dostává odpověď ve španělštině. Následují další otázky a odpovědi ve dvou jazycích. A pak už je konec oficiální části a na řadu přichází rozhovory venku, kde je pro hloučky novinářů k dispozici všech osm závodníků i sám šéf Brailsford. Tato povídání naruší v jednu chvíli pouze vzlétající letadlo, jinak vše probíhá v poklidu. Vymezený čas je ale důsledně kontrolován, chlapci musí totiž ještě na trénink.

Po ukončení rozhovorů zamíří všichni ke kolům, která jim mechanici mezi tím nachystali, nasednou a odjíždí. Mezi posledními Thomas, který stejně jako Bernal vyráží otestovat časovkářský speciál. Pro tyto dva bude totiž hodně důležitá páteční individuální časovka, jediná na 106. ročníku Tour de France.

A zatímco Thomas a spol. hovoří s novináři, tým Dimension Data s Romanem Kreuzigerem vyráží ze svého hotelu, vzdáleného od toho týmu Ineos zhruba 60 kilometrů, na trénink. A ačkoliv si rozhodně nemůžu se svým týmem na podmínky na Tour ani v nejmenším stěžovat, vystihne naprosto přesně rozdíl mezi kolosem Ineos a ostatními týmy. „Tenhle náš hotel by Ineos s veškerým svým personálem zabral celý, zatímco my se tady vejdeme dva týmy,“ připomníná jediný český účastník letošní francouzské Grand Tour, že v hotelu bydlí ještě s týmem Total Direct Energie.

První volný den uteče jako voda a závodníci se musí koncentrovat opět na další etapy. A také už se těší na další volný den, kterým bude pondělí.