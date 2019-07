Tour de France ONLINE: Po volném dnu se pokračuje 11. etapou

První odpočinkový den mají závodníci za sebou a teď zpátky do práce. Nebude nijak snadná. Dnes je sice na programu, při pohledu na profil tratě, spíše rozjížděcí trasa, ale v pondělí se mnozí přesvědčili, že zdání může klamat. Upozorňuje na to i Roman Kreuziger: „Start nebude nejjednodušší, ale uvidíme, jak se to pak vyvine.“ Rovinatá etapa povede do Toulouse, kde pak ve čtvrtek odstartuje první dějství, které zamíří do Pyrenejí. ONLINE přenos z 11. etapy Tour de France 2019 můžete sledovat od 13:45 na iSport.cz.