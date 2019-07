Tour de France 2019

Šestnáctá etapa letošního ročníku se stala osudnou pro Jakoba Fuglsanga, jednoho z největších favoritů Tour a lídra stáje Astana. Ten spadl zhruba 27 kilometrů před cílem a ze závodu odstoupil. „Byl tam dost rozbitý asfalt, nepořádek a byla to ostrá zatáčka. Spadlo tam víc cyklistů,“ kroutil hlavou Fuglsangův parťák Pello Bilbao.

Ještě před ním skončil na zemi loňský vítěz Geraint Thomas, ten se však na rozdíl od dánského cyklisty zvládl do sedla vrátit a závod dokončit.

Smolný pád se však nevyhnul ani jedinému českému cyklistovi letošního roku. Roman Kreuziger jen pár kilometrů před cílem upadl a do cíle kvůli tomu dojel se ztrátou. „Nebyla to úplně vhodná doba. Ve sjezdu, šest kilometrů před cílem… Bylo hrozně těžké se vrátit zpátky, což se už nepovedlo,“ řekl smutně.

Do cíle dojel s odřeninami, nic vážnějšího by to ale prý snad být nemělo. „Někdo tam hodil vlnu, to bych ještě ustál, ale někdo do mě skočil zezadu, takže jsem udělal dopředu takové lehké salto. Naštěstí nedostane člověk v šedesátikilometrové rychlosti takovou ránu. Vypadá to, že je to jenom spálená kůže, nic hlubokého,“ popsal svůj nepříjemný pád.

Kreuziger se na kolo stihl vrátit. Bleskurychle mu to své totiž nabídl jeden z parťáků. Kreuziger se navíc dočkal pomoci i od jiných jezdců. „Naštěstí je v pelotonu spoustu lidí, které mám z minulých let za kamarády, takže tam pár lidí, kteří mi pomohli, bylo. Bylo to hodně hektický, nebylo rozumět, co se tam děje, takže mi dal Steve Cummings své kolo, a i když to nebylo úplně ideální, bylo to v ten okamžik nejrychlejší řešení,“ děkoval kolegovi.

Kreuziger se i přes veškerou snahu nedokázal vrátit do pelotonu a do cíle dojel se ztrátou dvaašedesáti sekund. Momentálně mu v celkovém hodnocení náleží čtrnáctá příčka. „Ne právě ideální začátek posledního týdne. Je to mrzutá ztráta, ale důležité bude, jak se budu cítit ráno. Teď to vypadá, že je to hodně kůže,“ uvědomoval si.

Cyklisté se museli potýkat nejen s únavou a náročnou tratí, ale i s tropickým vedrem, které dosahovalo až čtyřiceti stupňů Celsia. Podle Kreuzigera však vedro za časté pády nemohlo. „Nemyslím, že to bylo vedrem, spíš rychlostí, tam se chyba může stát. Bylo to po volném dnu, kdy jsou lidé čerství. Sprinteři věděli, že mají poslední šanci před Paříží, chtěli toho využít,“ řekl Kreuziger.

Ve žlutém trikotu zůstává dál Julian Alaphilippe, Kreuziger na něj po šestnácti odjetých etapách ztrácí dvanáct minut a šest vteřin.