Den D je tu. Závodníky na Tour de France dnes čeká poslední horská etapa, třetí alpská. Z Albertville se vydají do 59,5 kilometru vzdáleného Val Thorens. Před zítřejším dojezdem do Paříže jde o poslední možnost, jak zamíchat pořadím. O to se má postarat zejména závěrečné 30 kilometrové stoupání. Uhájí žlutý trikot nejmladší závodník startovního pole Egan Bernal, ukořistí jej zpět Julian Alaphilippe nebo se do čela prodere někdo jiný? A jak si povede jediný český zástupce Roman Kreuziger? ONLINE přenos z 20. etapy Tour de France 2019 sledujte od 14:30 na iSport.cz.