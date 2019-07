Tour de France 2019

Z boje o zelený trikot udělal one man show. Druhý Caleb Ewan na něj ztrácel 68 bodů a Peter Sagan se v Paříži oblékl posedmé do zelené. Nikomu v historii Tour de France se zatím ve sprinterské prémii tolik nedařilo. „Ze sedmého zeleného trikotu jsem šťastný. A také mě to překvapilo. Každý rok se vracím, abych ze sebe dostal to nejlepší,“ vysvětlil šťastný Slovák.