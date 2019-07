Tour de France 2019

Že by si řekl o přestup do týmu Ineos? To spíš ne, ale dokázal pobavit diváky. Pravidelně je 21. etapa, tedy ta poslední, považována už jen za oslavnou, kdy se nezávodí o celkové umístění. Šampaňské, úsměvy a focení. Hodně focení. Rozesmátý Sagan ho hodlal trochu ozvláštnit.

Když se tým Ineos, který měl na bedně hned dva cyklisty, chystal na týmové focení se šampaňským v ruce, Sagan své chvilky využil. Zajel si za tým a veselými gesty se dožadoval pozornosti fotografů. Těm dal nakonec přeci jen možnost vyfotit tým vítěze bez rušení, po chvíli totiž s úsměvem na rtech partičku slavících cyklistů objel a vyrazil vstříc trati.

🥂 Champagne for @TeamINEOS ! ... And @petosagan! 😄



🥂 Champagne pour l'équipe Ineos ! ... Et Peter Sagan ! 😄 pic.twitter.com/itkJ2j3iJ5 — Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019

Peter Sagan je svými vtípky pověstný. Ve dvanácté etapě například na vrcholu první vrchařské prémie potkal bývalého parťáka Tristana Hoffmana, kterého originálně pozdravil povyskočením kola. Na cyklisty obávaném Tourmaletu zase dojel do cíle na zadním kole. A s tím rozhodně nekončil. V Pyrenejích za jízdy dokonce podepsal jednomu z fanoušků svou autobiografii.