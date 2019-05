Viviani slavil, pak byl diskvalifikován. Giro nadále vede Roglič

Italský šampion Viviani proťal cílovou pásku v závěru 220 kilometrů dlouhé trasy jako první, dlouho mu ale radost z vylepšení nedělního druhého místa nevydržela. Jury ho po zhlédnutí záznamu závěrečného sprintu z výsledků vyškrtla.

Na druhém místě byl nakonec klasifikován Arnaud Démare z Francie, vítěz nedělní druhé etapy Němec Pascal Ackermann byl třetí. Čeští cyklisté Josef Černý a Jan Hirt dojeli v závěru první stovky ve skupině se ztrátou 46 sekund na vítěze.

Bývalý slovinský skokan na lyžích Roglič dál vede v průběžném pořadí o 19 sekund před britským vítězem Vuelty Simonem Yatesem. Domácí favorit Vincenzo Nibali je o další čtyři sekundy zpět třetí.

🇮🇹@eliaviviani of 🇧🇪@deceuninck_qst has been relegated by the jury because he came off is his line and blocked 🇮🇹@moschettiteo of 🇺🇸@TrekSegafredo #Giro #Giro102 (📺Eurosport Player) pic.twitter.com/Lexswssd6v