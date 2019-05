Cima si na Giru připsal premiérový triumf. Zvládl únik před spurtujícím pelotonem

"Nemůžu uvěřit, co se právě stalo. Strávil jsem na letošním Giru tolik kilometrů v únicích. Už jsem myslel, že to nikdy nevyjde, a dneska jsem vyhrál. Je to šílené, životní sen," radoval se Cima, který závěr na rozdíl od dvou kolegů z dnešního úniku zvládl.

Němec Pascal Ackermann útok na třetí etapový triumf těsně propásl a v čele spurtujícího pelotonu dojel druhý. Při průjezdu cílovou páskou frustrovaně udeřil do řídítek, protože dnešní etapa byla pro sprinterské specialisty zřejmě poslední šancí na výhru. Druhé místo mu přesto stačilo k posunu do čela bodovací soutěže, kde se už téměř jistě udrží. Český mistr Josef Černý dosprintoval na 15. místě.

V hlavním pelotonu společně se všemi favority dojel i lídr závodu Richard Carapaz z Ekvádoru a dál vede před Italem Vincenzem Nibalim o 1:54 minuty. Třetí Slovinec Primož Roglič ztrácí 2:16.

"Byla to poklidná etapa, i když dlouhá, intenzivně se jelo jen na začátku a na konci," popsal Carapaz den, v němž se favorité snažili šetřit síly na poslední dny Gira. "Zítřek (pátek) bude důležitý test, ale věřím, že růžový trikot udržím," řekl.

V pátek je na programu 151 kilometrů dlouhá etapa s horským dojezdem v San Martino di Castrozza a očekává se, že se bude o umístění v čele průběžného pořadí více bojovat.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 18. etapa (Valdaora - Santa Maria di Sala, 222 km):

1. Cima (It./Nippo Vini) 4:56:04, 2. Ackermann (Něm./Bora-hansgrohe), 3. Consonni (It./SAE Team Emirates), 4. Sénéchal (Fr./Deceuninck-Quick Step), 5. Gibbons (JAR/Dimension Data), 6. Belletti (It./Androni Giocattoli), 7. Cimolai (It./Israel Cycling Academy), 8. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 9. Bennett (USA/EF Education First), 10. Maestri (It./Bardiani), ...15. Černý (ČR/CCC) všichni stejný čas, 127. Hirt (ČR/Astana) -4:32.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Movistar) 79:44:22, 2. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -1:54, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2:16, 4. Landa (Šp./Movistar) -3:03, 5. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -5:07, 6. López (Kol./Astana) -6:17, 7. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -6:48, 8. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -7:13, 9. Sivakov (Rus./Ineos) -8:21, 10. Formolo (It./Bora-hansgrohe) -8:59, ...28. Hirt -50:45, 116. Černý -3:36:55.