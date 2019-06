Kde trénují hvězdy cyklistiky? Sagan a další prozradili svoje TOP destinace

SLAPY, BEROUN

Vakočovo!

„Když trénuju na silnici, tak buď okolo Slap, kde to mám hodně rád, nebo okolo Berouna. Nemám vyloženě oblíbené trasy, že bych jezdil pokaždé to samé, ale spíš to tak nějak motám a většinou to je tak, že jedu, vím, jak dlouhý má být trénink a podle toho se vždycky rozhodnu, kam ještě pojedu. Ty cesty znám a tak nějak mi to vyjde na ten čas. Ale málokdy si přesně stanovím trasu. Spíš je to tak, že si řeknu: Dneska jedu na Beroun a někde to tam namotám. A občas se mi i stává, že tam objevím cestičky, po kterých jsem ještě nejel. Snažím se vybírat co nejmenší silnice, kde není provoz. Třeba úplně se vyhýbám Štěchovické podél Vltavy, kde je sice pěkná rovina, ale je tam hrozný provoz a auta tam jezdí strašně rychle. Takže tam radši nejezdím, tam to rád nemám. Ale všechny tyhle cestičky okolo Vltavy, Berounky a okolo Slap jsou dobré,“ prozrazuje Vakoč.