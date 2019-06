Dusno na Giru! Neukázněného diváka zfackoval jezdec, Čech uklidňoval

Vepředu už se pomalu začínalo bojovat o vítězství ve 20. etapě Giro d´Italia. Několik metrů za hlavní skupinou se ale odehrál úplně jiný souboj. V něm došlo i na pár facek. Hlavní aktéři: lídr Astany Miguel Ángel López usilující o vylepšení postavení v celkovém pořadí a neukázněný fanoušek. Místo: závěrečné stoupání, konkrétně šest kilometrů před cílem.

Zápletka byla následující. Kolumbijský cyklista, kterému patřila šestá příčka v celkovém pořadí, měl včera poslední šanci své postavení vylepšit. Už před Girem totiž i jeho týmový kolega Jan Hirt prohlašoval, že jasným cílem hlavního muže Astany bude pódium. „Letos je ještě silnější než loni a myslím, že pro něj hlavní a jediná varianta je vyhrát celkově. Pódium musí být samozřejmostí plus úspěch bude vítězství,“ řekl Hirt.

Se ztrátou šesti minut bylo jasné, že vítězství už je nemožné, o top5 ale chtěl López s pomocí silných týmových parťáků ve včerejší horské etapě ještě zabojovat. A jeho cíl byl patrný od samého začátku etapy. Jenže v jejím závěru dostala mise s názvem López na pódiu pořádně na frak.

Ne snad že by nositeli bílého dresu pro nejlepšího mladého závodníka došly síly. Naopak, těch měl spoustu. Vše ale zhatili neukáznění fanoušci. Jeden z nich běžel ve stoupání podél trati, nedával pozor a vrazil do jiného a poté zasáhl i Lópeze, který spadl z kola. Bylo to ve chvíli, kdy už pomalu doháněl čelní skupinu, ve které byli Richard Carapaz, lídr Gira, Vincenzo Nibali a Mikel Landa.

Pád mu ale veškeré naděje pohřbil a tak se pětadvacetiletý sportovec rozzuřil tak, že se na fanouška, sedícího na zemi, vrhnul a začal ho fackovat. V tu chvíli přijel na místo Hirt, který na Lópeze něco zakřičel a ten se vrátil ke svému kolu, nasedl, český cyklista ho ještě roztlačil a frustrovaný Kolumbijec pokračoval do cíle, kam dorazil se ztrátou 1:49 minuty na vítězného kolegu Pella Bilbaa.

„Je to neštěstí, co se stalo. Měl jsem nohy na to, abych ty nejlepší vrchaře stíhal,“ řekl v cíli López. „Byl jsem sražen na zem. Je potřeba, aby tady bylo víc respektu k cyklistům. Ale za svou reakci se omlouvám, byl jsem plný adrenalinu,“ uznal svou chybu.

Svého podřízeného neomlouval ani manažer stáje a někdejší skvělý závodník Alexandre Vinokurov, který zároveň ale vyzval fanoušky k větší opatrnosti. „Někdy se prostě necháte ovládnout emocemi, jinak by tak asi nereagoval, v každém případě to pro cyklistiku není dobré. Možná je to ale i vzkaz pro diváky, aby byli víc opatrní.“

Lópezovo chování bylo umocněno i smůlou v několika předchozích etapách. V časovce do San Marina (9. etapa) a ve stoupání do cíle v Lago Serrú (13. etapa) měl technické problémy, které mu přinesly časovou ztrátu. Nyní má ale i štěstí. Za podobné chování totiž pravidla UCI udělují pokutu 200 švýcarských franků (asi 4600 korun) a vyloučení ze závodu. Jury se ale před poslední etapou Kolumbijce zželelo. Jeho chování nazvala „lidskou reakcí“ a neudělila mu žádný trest.

Zítra uzavře letošní Giro časovka ve Veroně. Do ní vstoupí v růžovém dresu Carapaz a pravděpodobnost, že by ho z něj ještě někdo vysvlékl, je minimální. Závod proti chronometru totiž měří jen 17 kilometrů a Carapazův náskok před Nibalim je 1:54 minuty, vynikající časovkář Roglič ztrácí dokonce 3:16. Ale jak už cyklistika mnohokrát ukázala, není konec, dokud se neprojede cílem.