Štybar se upsal Deceuninck-Quick Step na dva roky. Moje druhá rodina, řekl

"Prodloužení smlouvy pro mne hodně znamená. Mám s každým v týmu skvělé vztahy a mám radost, že mi vždy věřili," uvedl Štybar na webu Deceuninck-Quick Step. "Je to moje druhá rodina a jsem rád, že zůstávám další dva roky. A doufám, že to budou nejlepší dva roky mojí kariéry," dodal.

Štybar v barvách Quick Stepu slavil dosud 17 vítězství včetně etap na Tour de France (2015) a Vueltě (2013) a třech klasikách Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke (obě letos) a Strade Bianche (2015).

"Hodně pro nás znamená, že Zdeněk zůstává. Je to zkušený jezdec, všeuměl a jeho přínos je patrný na výsledcích týmu. Je to vítězný typ, má na to instinkt a znalosti. Nesmírně si na něm ceníme neúnavné a nesobecké práce pro ostatní," konstatoval šéf stáje Patrick Lefevere.