Dolomity, Lake District, Tatry. Objevte s námi nejkrásnější traily Evropy

Slovensko: Vysoké tatry

Na Slovensku není o nádherné traily nouze. Prakticky každé z tamních pohoří stojí za běžeckou návštěvu. My ale preferujeme Vysoké Tatry a to hned z několika důvodů. Stezky, po kterých se dá ve Vysokých Tatrách běhat, jsou velmi podobné terénům, na které narazíte v Alpách. Jedná se tak o skvělou generálku, pokud se chystáte vyrazit do nejvyšších hor našeho kontinentu. Tatry možná nejsou tak rozlehlé, jako Alpy, ale to neznamená, že by nebylo z čeho vybírat. Doslova v každé dolině se dá vymyslet běžecká trasa, která vám vyrazí dech a když si výběh správně naplánujete, tak se vyhnete i drtivé většině turistů, kterých je jinak na stezkách plno.

Hlavním běžeckým lákadlem, které zve do srdce Tater běžce z celého světa je dvojzávod Tatranská Šelma, která se v červenci a v srpnu koná na dvou tratích. První je na řadě Vertical na Slavkovský štít a druhá pak srpnová Ultra, v rámci které překonáte celý masiv Vysokých Tater od západu k východu.