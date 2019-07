Výběh do hor? Základ je čelovka. Nešetřete vodou a dbejte na bezpečnost!

Zvládnete bez potíží desítku pod hodinu a za sebou máte už několik půlmaratonů? Nenechte se těmito výkony zmást při plánování horských tras, nebo odhadování cílových časů na trailových závodech.

Výrazné převýšení a technický terén zásadně změní náročnost trasy. Do prudkých kopců pravděpodobně budete spíše chodit, než běhat a i po rovince to nebude v tempu, na které jste zvyklí. Ne nadarmo se pro horskou turistiku používají rozcestníky s časovými údaji namísto kilometrů. Kilometr za dvacet minut při ostrém tempu nemusí být ničím výjimečným a proto byste si měli ponechat co největší časovou rezervu, případně se vybavit čelovkou, pokud hrozí, že doběhnete za tmy.

Při poznávání krás horského běhu si tak raději plánujte trasy tak, aby vám na první pohled připadaly velmi snadné. Při jejich absolvování si můžete udělat obrázek toho, jak na tom v této disciplíně skutečně jste a podle toho se řídit v budoucnu.

Kvalitní vybavení

Dalším důležitým bodem je vybavení. Zatímco při hodinovém běhu po městě vám stačí kromě bot už jenom funkční tričko a kraťasy, tak v horách je situace výrazně složitější. S jídlem a pitím se budete muset u delších tras spoléhat sami na sebe, takže samozřejmostí je kvalitní běžecký batoh, který vás nebude nijak omezovat a zároveň se do něj vejde vše potřebné.

S vodou nešetřete. Vždy je lepší doběhnout do cíle s poloplnou lahví, nebo vakem na vodu, než aby se vám stalo, že voda dojde uprostřed běhu bez možnosti jí v parném letním dni doplnit.

Zvažte použití trekingových holí. Pro běžce se vyrábí odlehčené varianty a tato část výstroje rozhodně není určena pouze pro starší ročníky. Hole vám citelně pomohou při stoupání a využijete je i v sebězích, kde se s jejich pomocí snižují nárazy a chrání kolena.

Alfou a omegou jsou ale dobře vybrané boty, které jsou schopné zvládnout pohyb v náročném terénu. Taková bota musí skvěle sedět na noze, být dostatečně odolná a stabilní a chybět nesmí agresivní vzorek pro dobrý záběr na blátě, nebo mokrých kamenech. Na některých místech v českých horách se dá za sucha běhat i v silničních modelech, ale jistota je sáhnout po trailovém modelu. Vyhnete se tak omláceným chodidlům, nepříjemným podklouznutím a puchýřům způsobeným příliš volným svrškem.

Dbejte na bezpečnost

Třetím a posledním tématem při pohybu v horách je bezpečnost. Vše by mělo začínat už při plánování. Nepřeceňujte své síly a raději volte trasy jednodušší. Základem je kontrola aktuální předpovědi počasí a meteoradaru. Není nic horšího, než když vás na hřebeni přepadne nečekaná bouřka. Ve vyšších horách je nejlepší kontaktovat horskou službu a zeptat se na aktuální předpověď a doporučení pro daný den.

Jakmile vyrazíte, měli byste si s sebou přibalit i základní lékárničku a izotermickou fólii, která v případě problému dokáže doslova zachránit život. Od věci není i lehká a zároveň nepromokavá bunda a to i v případě, že ráno není na obloze ani mráček a předpověď slibuje slunečný den. Jistota je jistota a v případě nenadálé změny počasí budete rádi, že se máte do čeho obléct.

Plně nabitý mobilný telefon s číslem na horskou službu snad není potřeba připomínat. U chytrých telefonů je skvělá věc aplikace Záchranka, která při nouzovém volání zároveň odesílá na dispečink vaši polohu.

Do hor vyrážejte pokud možno ve skupině, ale pokud se přece jen stane, že jste na výběhu sami, pak zvažte sdílení své polohy svým blízkým skrze aplikaci Strava Beacon, nebo další podobné služby.