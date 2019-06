Mezinárodní olympijský výbor dal ve svém hlasování zelenou zařazení breakdance na Olympijské hry v Paříži, které se mají uskutečnit v roce 2024. Členové výboru udělali dočasné olympijské sporty také ze surfingu, sportovního lezení a skateboardingu. V těch se bude soutěžit už příští rok v Tokiu, ale nebudou trvalou součástí olympijského programu.

Od Her v Tokiu umožňuje výbor organizátorům podílet se na tvorbě programu. Pořádající země tak může dle vlastního úsudku přidat k 28 olympijským sportům i několik vlastních. Volba Francouzů padla mimojiné na breakdance, v němž patří spolu s Američany ke světové špičce. Hlasování olympijského výboru bylo jedním z formálních kroků, definitivní rozhodnutí však padne až příští rok v prosinci.

Mezinárodní olympijský výbor dal ve svém hlasování zelenou zařazení breakdance na Olympijské hry v Paříži, které se mají uskutečnit v roce 2024 • Foto Profimedia

Na Olympiádě mládeže debutoval breakdance už v roce 2018, a to v argentinském Buenos Aires. Mladí účastníci závodili nikoliv pod svými jmény, ale pod přezdívkami, což je na olympiádě doposud nevídané. Ze zlaté medaile se nakonec radoval ruský b-boy Bumblebee.

Dalším specifikem olympijského zápolení v breakdance byly tak zvané battly. „Battle probíhá tak, že dva tanečníci tančí proti sobě. Každý z nich má jeden až čtyři výstupy, na základě kterých porota ohodnotí, kdo byl lepší a postoupí dál,“ vysvětluje lektor a závodník Robert Kysela, jak probíhají soutěže v akrobatickém tanci.

Breakdance na Olympiádě? Názory komunity jsou různé

Ačkoliv u nás není komunita okolo breakdance tak velká jako například v USA nebo Francii, najdou se také v tuzemsku závodníci, kteří se účastní mezinárodních soutěží. „I v Čechách jsou nepochybně b-boys, kteří mají na to reprezentovat nás na Olympiádě. Breaku se tu aktivně věnuje okolo stovky lidí. Kromě toho existují různé kroužky. Ty navštěvuje zhruba dalších pět set dětí, které se tu break teprve učí,“ říká Kysela.

Zařazení na olympiádu by nepochybně mohlo přilákat další mladé závodníky, stejně jako pomoci rozšířit povědomí o tomto sportu. Podle Kysely však názory na zařazení breakdance na Hry v roce 2024 nejsou tak jednoznačné.

„Spousta lidí, ať už v Česku nebo ve světě, vnímá breakdance spíše jako kulturu a životní styl. Proto mají strach, že v momentě, kdy se break dostane na olympiádu, už to nebude underground, ale komerční záležitost. Já osobně to však vnímám velmi pozitivně. Věřím, že olympiáda by mohla přilákat nové sponzory a umožnit závodníkům začít se breaku věnovat profesionálně,“ vysvětluje.

Zařazení na olympiádu by nepochybně mohlo přilákat další mladé závodníky, stejně jako pomoci rozšířit povědomí o tomto sportu. • Foto Profimedia

Breakdance namísto squashe a šachů

O zařazení na Olympiádu, která se budou konat v roce 2024, se ucházel také squash, snooker (kulečníková hra) a šachy. Ani jeden z těchto sportů se však na Hry nakonec neprobojoval. Předseda Českého squashe dokonce označil rozhodnutí výboru za skandální. Podle osmnáctinásobného mistra České republiky ve squashi Jana Koukala jde však o pochopitelný krok.

„Olympiáda potřebuje přitáhnout mladé diváky. A to, řekněme si upřímně, třeba squash nedokáže. Pro lidi, co squash nikdy nehráli nebo nehrají, je to v televizi sport na koukání složitý. Na biatlon, na zápasy v kleci, freestyle motokros a další se plno lidí rádo dívá, i když je nikdy na vlastní kůži nezkusili. A to samé je i případ breakdance. Je to krátké, intenzivní a při některých kouscích člověk jen zírá,“ vysvětluje možné důvody, proč výbor dal nakonec přednost breakdance před squashem a jinými sporty.

I když konečný verdikt zatím stále nepadl už teď je jasné, že akrobatický tanec má potenciál přitáhnout k televizním obrazovkám nové diváky, stejně jako pomoci se šířením povědomí. "Věřím, že pokud se toho chopí lidé, kteří tomu rozumí, nic se, co se týče kultury, nezmění. Systém i battly zůstanou. Jen do odvěví přijdou noví sponzoři, kteří mohou tento sport posunout zase o něco dál," doufá Kysela.