Jak jste se vlastně k hokeji dostal?

"Můj strejda je Radek Bonk a jednou jsme za ním jeli do Kanady. Brácha tam bruslil v černém dresu Ottawy a já v bílém. Brácha měl hokejku a já ne. Pamatuji si, že mě to strašně nebavilo. Já byl vůbec v každém oddíle ten nejhorší. Až do momentu, než mě dali trenéři do brány. Do té doby jsem na ledě brečel, tekla mi nudle a prosil mamku, ať mě z něj stáhne. Ale když jsem byl v bráně, bylo to v pohodě, už jsem nemusel tolik bruslit a nikdo toho tolik ode mě nechtěl."

A výstroj jste si zvládl navlékat jako malý v pohodě?

"Dlouho musel chodit někdo z rodiny, aby mi pomáhal zavazovat si betony, utahovat na zádech vestu. Když nemohli třeba rodiče, tak přijela třeba teta nebo strejda, aby mi pomohli. Byl to boj, protože nevěděli, jak se to dělá."





Takže největší vliv na vás měli v dětství rodiče?

"Přesně tak. Většinou člověk vzhlíží ke svým rodičům."





V který moment vám došlo, že jste asi lepší než ostatní?

"Abych řekl pravdu, tak mně to doteď nedošlo. Snažím se dívat pořád na ty lepší. Vím, že je stále kam se posouvat a snažím se vidět před sebou ty vyšší cíle. Když jsem býval mladší, tak mým cílem bylo živit se hokejem, teď chci vyhrávat víc než ti, co jsou lepší než já."





A talent jste zdědil po kom? Po tátovi?

"Po tátovi? Ten nikdy nehrál, ani mamka. U nás v rodině nikdo nikdy nechytal. A táta? Ten byl latinsko-americký tanečník, který se i teď velmi rád pochlubí tanečními kroky." (smích)





Dětský vzor?

"Henrik Lunqvist a Patrick Lalime. Henrik je pořád fešák, stejně jako já, to máme společné."





Nikdy nepřestávej

Jaká je vaše přednost oproti ostatním?

"Rychlost."





To bylo rychlé. Je něco, co děláte v tréninku jinak než ostatní?

"Snažím se víc makat."





Je spíš váš sportovní úspěch o talentu nebo o tréninku?

"Myslím, že je to padesát na padesát. Kdybych řekl, že je to jen talent, tak budu vypadat jako namachrovanec a kdybych odpověděl, že dřina, tak bych lhal."





Stát v bráně je určitě hodně psychicky náročné. Připravujete se na to nějak?

"Před zápasem dělám všechno jako jindy, žádně speciální rituály. To, že bych musel jít spát přesně v tolik a tolik, vylézt z postele pravou nohou nebo desetkrát došlápnou levou, tak to ne. Sem jsem ještě nedošel."





Opravdu žádné rituály?

"Tak jako ano, ale nemají vliv vlastně na nic. Před třetinou si zajedu do rohu, poklepu si levou i pravou tyč, stejně se rozbruslím."





Čeho by jste rád v kariéře dosáhl?

"Teď vyhrát mistrovství světa. Dál se zatím nedívám."





Stane se vám někdy, že ztratíte motivaci?

"Mně se tohle nestává. Jsem strašně soutěživý a je mi jedno, zda hraji o bonbón, nebo tři body. Vyhrávat ale chci hlavně kvůli sobě."





Kdyby u vás nezvítězil v životě hokej, co by to bylo? Čím byste se asi živil?

"Mám střední školu s maturitou a kdybych nebyl hokejistou, asi bych pokračoval dál ve vzdělání. Možná bych byl archeolog, nebo třeba astrofyzik."





Máte nějakou radu pro ty kluky, kteří to chtějí dotáhnout tak daleko jako vy?

"Nepřestávej, nepřestávej, nepřestávej."

Spoluautorka: Simona Kubišová

