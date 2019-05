TEST hodinek Samsung Galaxy Watch Active. Radikální, ale správný krok | iSport.cz

Když mi šéf Superlife.cz hodinky předával na test, prohlásil, že je sám nemůže zkoušet, protože jsou moc malé. A měl pravdu. Velikost je asi to první, co u Galaxy Active zaznamenáte. Jsou opravdu drobné, alespoň v porovnání s drtivou většinou sportovní konkurence. Nejvíce bych je přirovnal k menší verzi Apple Watch, ale Samsung na mne působí ještě drobněji. S hmotností 37 gramů jsem si mnohdy ani neuvědomoval, že je mám na ruce. Tloušťka hodinek by mohla být naopak menší.

Na výběr jsou celkem čtyři barevné varianty, u kterých se ještě dají celkem snadno prohazovat pásky. Na ruce tak můžete mít přesně tu kombinaci, které se vám líbí nejvíce.

Samsung Galaxy Watch Active displej: 1,1" (28 mm)

rozlišení: 360 × 360 bodů

hmotnost: 37 g

baterie: 230 mAh, max. výdrž 48 hodin

měření tepu: ano, optické

další funkce: instalace aplikací, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, podpora MP3, 4 GB paměti

cena: 6 490 Kč klady: instalace aplikací, více barevných variant, ovládání v rukavicích, rychlost systému zápory: slabší výdrž baterie, slabší nastavení sportovních obrazovek, občas problémy s automatickým rozpoznáváním aktivit

Rukavice sundávat nemusíte

Zatímco z rozměrů jsem měl na začátku dost rozporuplné pocity, o eleganci Watch Active nemůže být pochyb. Hodinky působí hodně luxusním dojmem, velký podíl na tom má krásně hladký displej, který jen tak nedokážete upatlat. Jen škoda, že tmavé okraje trochu klamou ohledně velikosti obrazovky, vystačit si budete muset jen s rozměrem 1,1”.

Displej je pochopitelně krásně barevný a opravdu skvěle čitelný i na tom nejprudším slunci. Ve skutečnosti jsem měl většinu doby testování jas stažený na čtvrtinu a stačilo to. Vyšší jas se hodí snad jen při sportu, kdy potřebujete na displej rychle mrknout a hned vidět.

Menší velikost má celou řadu výhod a nevýhod. Skvělé je, že hodinky opravdu nikdy nepřekážejí, můžete je nechat na ruce i při spaní a ráno pak zkoumat podrobné grafy kvality spánku.

Větší problém představuje ovládání. Trefit vždy všechno na první pokus není logicky na malém displeji tak snadné, jako na velkém. Samsung se navíc rozloučil s otočnou lunetou z předchozího modelu, takže dotykové ovládání tentokrát doplňuje jen dvojice tlačítek na pravém boku. Naopak oproti konkurenci si velmi dobře poradí displej s reakcí ovládání s nasazenými rukavicemi.

Celkově je ovládání alespoň hodně logické a intuitivní, od začátku jsem neměl problém cokoliv najít. A pokud se nechcete zlobit s malým displejem, lze prakticky vše nastavit přes aplikaci v mobilním telefonu.

Baterie není žádný vytrvalec

Malé rozměry s sebou přinášejí ještě jednu komplikaci, kterou představuje výdrž baterie. Výrobce uvádí přibližně dvoudenní výdrž.

Při konkrétním měření jsem den začínal na 100 % baterie. Měl jsem zapnuté kontinuální měření tepu, displej ovšem automaticky (pro úsporu energie) zhasínal. Během dne jsem kromě občasné kontroly hodin zvládnul jen jeden půlhodinový běh, při kterém je samozřejmě aktivní GPS. Na konci dne mi hodinky ukazovaly lehce nad 50 procent.

Tříhodinový výlet na kole sebral baterii 20 procent. Největší zátěž představuje, pokud displej necháte nepřetržitě aktivní. V tomto módu ubylo za 24 hodin plných 95 % energie a to jsem sportování nebo poslech hudby úplně vynechal. Když už baterii hodně dochází dech, nabídne úsporný režim, který nechá v provozu jen ukazatel času a pomůže hodinkám přežít o nějakou tu hodinku déle. Nabíjení je naštěstí řešeno maximálně jednoduše. Stačí hodinky odložit na nabíjecí kotouček, žádné složité připojování kabelu. Do dvou hodin je nabito.

Samsung Galaxy Watch Active vás dostanou nejen svým vzhledem • Foto Pavel Tomek

Telefon je kamarád

Posuzovat výbavu Galaxy Watch Active postrádá smysl. Jelikož jsou hodinky “smart”, můžete si do nich totiž spoustu aplikací doinstalovat. Nelíbí se vám, jak vypadá ciferník? Vyberte si ze stovky jiných. Nevyhovuje způsob zaznamenávání sportovních výkonů? Nahradit se dá například aplikací Strava, MapMyRun či Endomondo. Do hodinek jsem si nahrál třeba také hudební aplikaci Spotify a poslouchal oblíbenou muziku přes bezdrátová sluchátka. Aplikací je zkrátka spousta a zatím to vypadá, že budou neustále přibývat i další.

Přes telefon nejen provádíte instalace, měníte sílu vibrací či přeskládáváte podobu ovládacích prvků, mobil budete muset využít i pro nahrání hudby do hodinek. Tady už mi připadalo propojení obou zařízení trochu nadbytečné, vždyť hodinky mají vlastní paměť, proč nestačí připojit je k počítači a začít kopírovat?

Propojení s mobilem samozřejmě znamená i zasílání nejrůznějších upozornění a oznámení. Skvělé je, už u zpráv si můžete nadefinovat automatické odpovědi a mobil už pak ani nevytahujete z kapsy. Watch Active nabízejí i možnost diktování textu, prozatím ale jen v angličtině.

U hovorů mi chyběla vychytávka Apple Watch, které umožňují jeho přijetí a komunikaci přímo přes hodinky. Hodně jsem naopak ocenil jasné upozornění, když došlo ke ztrátě propojení s mobilem. Tohle pořád spousta konkurence nedělá a člověk se pak diví, když se po delší době podívá na mobil, co všechno zmeškal.

Rád jsem také využíval rychlé přepínání různých režimů hodinek. Třeba noční režim ztlumí všechna oznámení (kromě budíku pochopitelně), a displej se rozsvítí jen po stisku tlačítka. Režim kino zase při příchozím upozornění ponechává zhasnutou obrazovku.

Sportují rády

Galaxy Watch Active nabízejí opravdu úctyhodný seznam sportovních režimů. Ale stejně jako u konkurence, celé řada aktivit se vlastně smrskne jen na změření jejich času a aktuálního srdečního tepu. Až mi hodinky dokáží říct, kolik jsem udělal shybů, kliků, dřepů a sklapovaček nebo jak dlouho jsem vydržel v konkrétní jogínské pozici, budu je považovat skutečně za multisportovní. Do té doby má ale Galaxy Active i ostatní smůlu. Hlavní stále zůstává svatá trojice – běh, kolo, plavání.

Zda hodinky chválit či ne, je otázkou preferencí. Začnu tím lepším, nebo spíše přímo skvělým. Hodinky mají neuvěřitelně přesné měření tepu. Při testování jsem je porovnával s hrudním pásem a odchylky, pokud vůbec nějaké nastaly, se pohybovaly v řádu jednoho tepu! Galaxy Watch Active jsou rozhodně nejpřesněji měřící hodinky, které jsem dosud zkoušel. Ani několikanásobně dražší sporttestery se jim nemohou rovnat.

Velmi dobře hodnotím i kvalitu GPS signálu. Žádné výrazné odchylky či nepřesnosti za celou dobu testování (cca. tři týdny) nenastaly. Hodinky by snad měly mít problém jen s měřením při venkovním plavání, ale nejsem bohužel dost otužilý, abych to tyto dny mohl vyzkoušet.

No a teď k těm méně pozitivním vlastnostem. Galaxy Active se chlubí automatickým rozpoznáním aktivity, které ale funguje všelijak. Jednou se běh zaznamená prakticky okamžitě a velmi přesně, v jiných případech si mého sportovního snažení hodinky všimly až po mnoha minutách. Nejtragičtěji dopadl výlet na kole, kde si hodinky vůbec neporadily s častými přestávkami a pomalým tempem a většinu cesty vůbec nezměřily. Budu muset naučit syna jezdit rychleji.

Samsung Galaxy Watch Active • Foto Pavel Tomek

U sportovních aktivit také trochu vadí dotykový displej, i když vypnutí naštěstí funguje přes tlačítko. Když ale chcete přepnout obrazovku, musíte prostě dotykový displej využít. Sportovní obrazovky mimochodem nabízejí jen částečnou konfigurovatelnost. Můžete měnit, co mají ukazovat, neovlivníte však počet hodnot, které se na nich ukazují. Ovšem vzhledem k možnosti doinstalování jiných sportovních aplikací to zase není tak zásadní mínus.

Užitečnou funkci nabízejí hodinky při plavání a sice zamknutí displeje, aby nereagoval na kontakt s vodou. Mimochodem, voděodolnost je 5ATM, takže s plaváním není žádný problém, ale na potápění si hodinky neberte.

U sportu jinak obecně chybí nějaké přesnější měření výkonnosti či doby odpočinku. Částečně to snad nahrazuje jen klidové měření tepu. Mimochodem, když už mluvím o tepu. Sportovní hodinky by měly mít možnost nastavení vlastních zón srdečního tepu. Jestli to Galaxy Active umí, nedokázal jsem to objevit.

Se zdravým životním stylem souvisí také možnost zaznamenávat, kolik člověk vypil šálků kávy a sklenic vody. Praktická je i možnost dechových cvičení, které pomohou uvolnit stres. Hodinky také upozorňují, že byste se měli po hodině sezení začít hýbat a rovnou nabídnou různá cvičení. Posílají také souhrny vaší aktivity, nebo nabízejí porovnání s dalšími uživateli.

Neuděláte chybu

Musím přiznat, že se mi Galaxy Watch Active líbily. Určitě nejsou dokonalé, skoro ve všech oblastech bych ocenil ještě drobná vylepšení. Tyhle nedostatky ale dohánějí svou elegancí, ukázkovou spoluprací s mobilem a snahou odlišit se od konkurence ve sportovních funkcích. Oproti podobným typům chytrých hodinek bodují kvalitou zpracování, luxusním vzhledem, rychlým a přehledným systémem i rozumně nastavenou cenou. Pro aktivně žijící uživatele, které nelákají zbytečně velké a specializované sporttestery, budou tyhle sympatické hodinky ideální volbou.