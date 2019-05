Sporttester pro chudé. Jak funguje krokoměr? Jaký typ je nejlepší?

I GPS technologie měření nemusí být zcela přesná. Jak funguje, jsme podrobněji psali v tomto článku.

Navíc vám bude k ničemu v situacích, kdy neuvidíte na oblohu nad vámi. Existuje ale možnost, jak se bez GPS obejít, a přesto mít o délce svých sportovních výkonů docela dobrou představu. Někoho by možná napadlo pustit si mapu a dráhu svého výletu do ni zadat, my se ale zaměříme na trochu sofistikovanější řešení, kterým je krokoměr.

Vybere si každý

Technologie měření je vcelku jednoduchá. Algoritmus krokoměru je nastaven tak, aby reagoval na specifický houpavý pohyb lidské chůze a kdykoliv jej zaznamená, začal kroky přičítat.

Krokoměrů existuje hned několik druhů. Jednak si můžete do svého telefonu nainstalovat aplikaci, která vám bude kroky počítat. Stačí mít smartphone s operačním systémem. Takový mobil bude určitě obsahovat i GPS, takže naměřené hodnoty můžete zkusit porovnat a zjistit, která je přesnější a vyhovuje více vašim potřebám. Telefon vám každopádně vydrží déle nabitý při použití krokoměru než s aktivní GPS.

Krokoměr samozřejmě obsahují i levnější fitness hodinky a náramky, kde mnohdy nahrazuje právě GPS.

Pokud se rozhodnete pro některou z předchozích variant, je určitě vhodné zjistit si, jestli vám krokoměr umožní zadání délky kroku. Jinou frekvencí bude chodit dvoumetrový basketbalista, naopak malá gymnastka bude mít kroky určitě kratší. Nestačí tedy jen znát počet kroků, pro správné určení vzdálenosti je nutné i nastavení jejich délky.

Přizpůsobí se vám

Zdaleka nejlepší variantou krokoměru jsou ty specializované. Jedná se o samostatná zařízení, která si připevňujete třeba za pásek kalhot nebo ideálně provlékáte tkaničkou na botě. Takový krokoměr dokáže díky svým senzorům zaznamenávat i různé změny v délce kroku. Jinak se pohybujeme na asfaltu, jinak v těžkém lesním terénu. Délku kroku samozřejmě ovlivňuje i aktuální únava. Krokoměr (nebo se také v tomto případě používá slovo footpod) dokáže tyto změny zaznamenat a měřit dostatečně přesně.

O hlavní výhodě měření tímto způsobem jsme už mluvili – krokoměru je jedno, kde se pohybujete, naopak GPS využijete pouze venku. Krokoměry či footpody jsou ale vhodnější i na kolektivní sporty typu florbal, basketbal či fotbal. Jednak nemusíte řešit, jestli se pohybujete uvnitř nebo venku, a pak chtít po GPS, aby přesně zaznamenávala různé úkroky stranou, neustále zrychlování a zpomalování je trošku naivní.

V čem naopak spočívá velká nevýhoda krokoměrů, vyplývá už z jejich pojmenování. Pokud nebudete dělat kroky, nezměří se nic. Takže smůlu mají v tomto případě cyklisté, kolečkoví bruslaři atd. Bez více či méně pravidelného kroku máte s měřením smůlu.

I když to možná vypadá, že doba specializovaných krokoměrů je již překonaná, v nabídce jich najdete stále dost. Své zástupce nabízejí i velcí výrobci sportovních hodinek, jen si v tomto případě dejte pozor na kompatibilitu. Footpod od Suunta si rozhodně nebude rozumět s hodinkami Garmin a obráceně.

Toužíte-li tedy po sporttesteru s GPS, ale připadá vám zbytečně velký, technologie málo přesná nebo pro vaše účely nevyhovující, problém s měřením může jednoduše vyřešit krokoměr.