Revoluční termosky. Nadchne design i vlastnosti: může nás horký nápoj ochladit?

Hypotalamus: Termostat lidského těla

Lidské tělo je živý organismus, a jako takový je schopno termoregulace. Celý proces se děje díky hypotalamu, části mozku, která zpracovává signály z receptorů a podle nich se zařizuje. Když vyhodnotí, že je tělu zima, nastartuje snížení průtoku krve, „naježí chlupy“ (tedy způsobí husí kůži) a roztřese svaly, které pohybem zvýší teplotu. Když je nám ale vedro, moc „vychytávek“ tělo na své ochlazení nemá – jeho jedinou zbraní je pocení. Pakliže je v našem okolí větší teplo, než jakým disponuje naše tělo samo, nelze teplotu odvádět „ven“ kůží – to lze jen v případě, že jsme zahřáti nad teplotu svého okolí.

A protože tu máme léto, zajímá nás především právě tento případ. Jak podpořit termoregulaci těla v horku? Na internetu koluje spousta zaručených rad a spousta z nich tvrdí, že pitím teplých nápojů tělo ochladíme lépe. Pisatelé pro to mají různé argumenty a jeden z nich zní, že pitím teplého nápoje „ošálíme“ hypotalamus, který navýší tvorbu potu a tím nás lépe ochladí. Není to jen tak nějaká teoretická úvaha, v praxi ji testovali kanadští vědci z University of Ottawa. Výsledkem testů byla studie, která potvrdila, že testovaní sportovci se při stejných výkonech ve stejném prostředí mnohem více potili, pokud při aktivitě pili teplé nebo horké nápoje.

Horký nápoj nás ochladí: pravda, nebo mýtus?

Pocení ze z fyzikálního hlediska endotermická reakce, při které se kapalné skupenství (potu) mění na plynné, přičemž dochází k ochlazování okolí, tedy kůže. Tvrdá věda zde ale samozřejmě naráží na úskalí všedního života. Výše zmíněný jev funguje tehdy, jsou-li zajištěny ideální podmínky k odpařování potu – tedy nízká vlhkost vzduchu v okolí a minimum oblečení. Pokud z vás tedy „lije pot“ (což se v létě při sportu většinou děje) a navíc máte na sobě třeba cyklistický dres a kalhoty, tak vám nepatrné „pošťouchnutí“ hypotalamu horkým nápojem nijak nepomůže. Ne nepodstatný je i psychologický moment, kdy do sebe ve vedru soukáte horký nápoj. Sám autor studie, profesor fyziky Ollie Jay, proto doporučuje pít raději nápoj studený.

A co na to lékaři? Ty se shodují na tom, že bychom neměli sahat po extrémech, a to především při sportu. Horký vdechovaný vzduch a ledový nápoj (či obráceně) je pro sliznici šokem, který ji oslabuje a činí ji náchylnější k infekcím. Bakterie a viry, kterém v našem krku dřímou, se při výkyvech teplot aktivují. Někdo si tak pitím ledového nápoje v parném létě může zadělat na angínu. Ideální teplotou chladného nápoje pro osvěžení a doplnění tekutin při sportu je proto 16 stupňů Celsia. Pití studenějšího nápoje má pouze „psychologický“ chladivý efekt, ale tělo jako takové celkově zchladit neumí. I těch šestnáct stupňů je ale v létě teplota, kterou běžná láhev či bidon neudrží, a my pak pijeme nepříjemně zteplalé nápoje – do toho se nám moc nechce, což zase může vést k dehydrataci. Naštěstí jsou k dispozici sportovní termosky. Vybrali jsme tři nejzajímavější a rozhodli jsme se pro vás shrnout jejich vlastnosti.

Sportovní termosky: Na kolo i na čundr

Inteligentní termoska Alfi – vychytaný design pro pohyb

Německá značka Alfi má ve svém portfoliu nepřeberné množství takzvaných inteligentních termosek – tedy těch, ze kterých nemusíte nalívat pití do šálku, případně do nich lít vroucí čaj a pak se snažit vychytat čas, kdy bude nápoj „tak akorát“ na pití. Do termosky prostě nalijete nápoj o takové teplotě, o jaké ho chcete pít, a následujících 12 hodin máte (alespoň podle slibů výrobce) zaručeno, že se jeho teplota nezmění. Pijete rovnou z láhve, pomocí širokého plastového pítka, ze kterého se pije opravdu dobře, a to i v pohybu – na kole nebo za chůze na výletě.

Nevýhodou je určitě šroubovací uzávěr, na který potřebujete dvě ruce. Dost mě to mrzí, protože termoska je designově naprosto bezkonkurenční a navíc mi ladí ke kolu. Později zjišťuji, že k ní lze v e-shopu s inteligentními termoskami dokoupit „cyklo“ uzávěr s pítkem. Jsem sice většinou zvyklá pít až po zastavení, ale také nechci šroubovací víčko nikde ztratit (což se mi při testování samozřejmě povedlo). Co se týče výdrže termosky, výrobce slibuje 12 hodin k udržení teplého nápoje a 24 hodin k udržení studeného a plus mínus to tak i vychází. Studené pití nebo pití o pokojové teplotě ani po osmi hodinách teplotu nezměnilo vůbec (což je dobrá zpráva pro vyjížďky a výlety ve vedru), teplý nápoj byl po osmi hodinách již chladnější než na začátku, ale změna nebyla nijak výrazná.

Zmíněný design je opravdu neotřelý, ale bohužel ne zcela odolný vůči oděrům. V košíku na cykloláhev se mu ale nestane nic a výrobce navíc nabízí i zakoupení vlastního košíku, dělaného přímo na tuto termosku. Nicméně, kdo je zvyklý láhev různě pohazovat po zemi, měl by raději sáhnout po odolnějším čistě nerez designu, který značka také nabízí.

Inteligentní termoska Alfi • Foto Karolína Hornová

Thermos Motion – parťák (nejen) do hor

Původně německá značka, založená roku 1904, tedy jen dvanáct let po vynálezu vakuové termoizolační nádoby, je jednou ze značek, která dala svému charakteristickému výrobku jméno. A tak stejně jako se slovo lux stalo synonymem pro vysavač, vžilo se pojmenování termoska pro termoizolační nádobu. V nabídce značky Thermos se sportovec může náležitě vyžít. Nabízejí jednak takzvané mobilní termohrnky, tedy takové křížence klasické termosky a hrnku, jednak hydratační termosky s pítkem, které známe z cyklistického bidonu. Oba typy výrobků mají odklápěcí uzávěr s pojistkou, která zaručí, že se vám nápoj nikde nevylije, a to ani, když láhev třeba spadne na zem.

Já jsem vybrala „termohrnek“ Thermos Motion, který značka prezentuje jako vhodný na kolo. Líbil se mi příjemný objem 600 mililitrů, který je naprosto dostačující. Uzávěr s pojistkou držel naprosto dokonale, jediné, čeho jsem se na kole obávala, bylo pítko ve tvaru jakési nálevky. Patřím totiž k lidem, kteří tzv. „neumějí pít“ a při pití za jízdy pravidelně končím nenapitá, zato politá. V popisu na internetu najdete, že láhev lze snadno otevřít jednou rukou. Na výletě tato charakteristika naprosto sedí, při jízdě na kole to chce trochu cviku. Ale pokud zrovna nejedete závod, umožňuje Thermos Motion poklidné napití bez nutnosti ocucávání pítka.

Nejvíce jsem ale tuhle termosku ocenila na túře – nalila jsem do ní čaj v teplotě „připraveno k pití“ a láhev uchovala jeho teplotu naprosto nezměněnou po osm hodin. Výborná je i odolnost nerezového pláště – po pádu na kamenitou cestu na něm nezůstal jediný „zářez“ a neodírá ho ani košík na cykloláhev.

Láhev Thermos se pohodlně vejde na kolo • Foto Thermos

Tescoma Constant – do města i do nepohody

Sportovní termoska od české značky Tescoma je nabízena ve dvou objemových variantách – 300 a 500 mililitrů. Já mám tu větší, ale menší je skvělá na kratší výlety nebo města – v pohodě se vejde do kabelky a v parném vedru vám zajistí okamžitý přísun osvěžujícího nápoje. Svou velikostí se hodí klidně i do ledvinky na běhání.

Termoska disponuje pítkem ve stylu „nálevka“, srovnatelným s konkurenčním výrobkem Thermos. Víčko otevřete jedním dotekem – díky pružince „vyskočí“ do koncové polohy, ve které již zůstane, takže nijak nebrání pohodlnému pití. Jednou rukou víčko opět zaklapneme a palcem „zamkneme“. Stejně jako u zmíněné konkurence to chce trošku cviku, ale rozhodně to není nic nezvládnutelného.

Zaujala mě výdrž, po jakou tato termoska udrží teplotu nápoje. Večer jsem do ní nalila vroucí vodu a ráno, po deseti hodinách, bylo možné si touto vodou zalít čaj. Úplně stejné, ne-li lepší to je v případě nápojů studených – limonáda s ledem vydržela v termosce celý den, aniž by se led nějak významně rozpustil. Při sportu to asi praktikovat nebudeme, ale třeba na piknik je to skvělá vlastnost.

Povrch termosky z nerezu v kartáčované úpravě je odolný, vydrží pády i nárazy bez kosmetických deformací a navíc na něm neulpívají otisky prstů – což je dobrá zpráva pro všechny estéty a takzvané „leštiče“, jedince s obsedantně-kompulzivní poruchou, kteří musejí i na túře mít všechno dokonale čisté.