TEST: Mazaná bota. Novinka od Under Armour podá zajímavé info přímo z podrážky

Under Armour HOVR není prvním pokusem o chytrou běžeckou botu. V minulosti se o to pokoušel Adidas, nebo Altra. Nikdo se ale do této problematiky nepouštěl s takovou vervou, jako právě Under Armour.

HOVR je technologie, která se v současnosti nachází u modelu bot Infinite, ale během nadcházejících sezón by se mělo objevit větší množství různých bot s touto vychytávkou. O co se vlastně jedná?

Under Armour HOVR chytrá technologie uvnitř běžeckých bot

měří vzdálenost, kadenci, délku kroku a další parametry vašeho běhu

data z bot lze nahrát i zpětně po tréninku

v průběhu příštích měsíců bude tato technologie dostupná v celé řadě bot Under Armour

Je to velmi jednoduché. Uvnitř tlumicí vrstvy pravé boty je skrytý snímač, který jde pomocí bluetooth spojit s aplikací na vašem telefonu. Tento snímač vám následně v reálném čase posílá celou řadu zajímavých údajů jako je vzdálenost, kadence, nebo délka kroku.

Při spárování s aplikací má přednost záznam trasy pořízený skrze GPS ve vašem telefonu. HOVR ale umí měřit vzdálenost i sám o sobě. Nečekejte absolutní přesnost, ale vzhledem k tomu, že tato technologie měří vzdálenost podle vypočítané délky kroku je přesnost velmi slušná a v tomto směru strčí do kapsy většinu fitness náramků, které fungují na podobném principu. Ideální je ale využívat propojení s telefonem a z bot si vzít údaje o vaší běžecké technice.

Chytré boty Under Armour HOVR Infinite • Foto Under Armour

Tyto metriky mohou být velmi užitečné a jedinou alternativou ke HOVRu, jak tato data získat, je pořízení vyšších řad sporttesterů od Garminu v cenové relaci vysoko přes deset tisíc, nebo běžeckého wattmetru STRYD.

HOVR vám navíc umí poradit s tím, jak byste měli svůj běh upravit, aby byl maximálně efektivní a šetrný pro vaše tělo. Měření i zpětná vazba probíhá skrze aplikaci Map My Run, kterou si můžete zdarma stáhnout pro operační systémy iOS a Android.

Pokud vás znepokojuje, jak přítomnost snímače ovlivní funkční vlastnosti samotné boty, pak můžete zůstat v klidu. Under Armour HOVR Infinite váží 305 gramů, což je v této kategorii bot standardní hodnota. Na velmi slušné úrovni je úroveň tlumení, která poskytuje dostatek komfortu i pro běhy dlouhé několik desítek kilometrů.