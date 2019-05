Odteď už jen na boso

Nebo si rovnou neobouvejte nic, vždyť v přirozenosti je krása! Takhle jsme byli stvořeni, tak to by bylo, aby to naboso nešlo - krásně přírodně, po asfaltu a betonu. No možná to nějakou izolaci mezi chodidlem a poplivaným chodníkem chce, takže nic než barefooty jsou jasná volba. Hlavně si na ně nezvykat postupně, či je nestřídat s tlumenou obuví, nohám by se pak do zranění nechtělo.