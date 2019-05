SERIÁL Šárky Strachové, 2. díl: Jak začít běhat + tréninkový plán

Přidejte se a začněte běhat s olympioničkou Šárkou Strachovou. Jak uběhnout prvních pět kilometrů? Právě teď přinášíme tréninkový plán na druhý týden z celkem čtyř, tedy na pondělí 27. května až do neděle 2. června. Kromě tréninkového plánu vás v článku čeká jedno užitečné téma na každý den. Co dělat, když se mi nechce, jak se správně při běhu pohybovat a další rady už čekají. Začněte běhat se Šárkou Strachovou a zakončete svůj měsíční cyklus výběhem právě s ní. Sledujte nás a brzy se vše dozvíte.

Nejtěžší je vždy začít. Jakmile se odhodláte k činu, máte již jedno velké vítězství v kapse. Zkuste si z běhu udělat denní rutinu, a alespoň na chvilku vyběhnout opravdu každý den. Lépe si tak běh zažijete jako součást dne. Pokud to jde, vybíhejte v podobnou denní dobu. Jestli chodíte běhat brzy ráno, připravte si již večer oblečení tak, ať na něj ráno po probuzení vidíte. Najděte si na běhání parťáka, se kterým se budete vzájemně motivovat a jeden druhého podpoříte. Střídejte a kombinujte trasy, aby se vám neomrzely. Vymyslete si hezký cíl a objevte úplně nový okruh. Nenechte se odradit ani tmou, ani špatným počasím. Vždy, bez výjimky, stačí opravdu prvních pár minut, běh vás pohltí a vy si budete říkat, proč že se mi to vlastně nechtělo? Odměnou vám bude skvělý pocit, dobrá nálada a doplněná energie.

Pokud budeme mít běh vnitřně nastavený jako povinnost, naše mysl si vždycky nějaký argument "proč dnes ne" najde. Zkusme již od prvního dne přistupovat k běhu s radostí a jako k činnosti, při které máme vyhrazený čas a prostor jen pro sebe. Pokud se běh stane tím, co nás baví a vnitřně naplňuje, nebudeme již potřebovat žádnou vnější motivaci, protože na činnost, která nás baví, si vždycky čas najdeme. Zároveň si u ní odpočineme, zlepšíme si vyplavením endorfinů, náladu a mimochodem … proběhnout se občas v letním dešti je skvělá záležitost!

5 min běh / 1 min chůze / 10 min běh / 1 min chůze / 5 min běh / 1 min chůze /10 min běh / 1 min chůze / 5 min běh / 1 min chůze, celkový čas 40 minut (dnes vás čeká 5-10-5-10-5 minut běhu, mezi každý běh vložíte minutu chůze. Znamená to asi 3500 metrů běhu.)

DEN 10.

Při běžeckém došlapu se naše tělo vyrovnává s tlakem, který je dva až třikrát vyšší, než naše hmotnost, proto je například pro obézní lidi lepší začít s chůzí • Foto Pavel Mazáč

TRÉNINK:

10 min běh / 1 min chůze, celkový čas 33 minut (3 úseky běhu a 3 úseky chůze, cca celkem 3000 metrů běhu)

PRO KOHO NENÍ BĚH VHODNÝ?

Pravidelný běh zvýší naši fyzickou kondici a blahodárně působí i na naši psychiku. Odbourává stres, snižuje podrážděnost, mírní nespavost, zlepšuje trávení a díky pořádnému prodýchání a zapocení i látkovou výměnu. Zvyšuje naši odolnost a otužilost a díky tomu nepodléháme tak často onemocněním, jako je chřipka, kašel nebo rýma. I přesto, že má běh velmi pozitivní vliv na naše celkové zdraví, není bohužel pro všechny, a pro některé z nás může být naopak zdraví škodlivý.

Kdo by se tedy do běhu pouštět neměl? Především lidé s vážně nemocným srdcem a akutními zánětlivými nebo jinými závažnými onemocněními! Pokud jste bezprostředně po operaci, úrazu kloubů nebo porodu, dopřejte vašemu tělu čas a prostor pro regeneraci a s běháním zatím vyčkejte. Na běh by si měli dávat pozor také lidé s artrózou.

Při běžeckém došlapu se naše tělo vyrovnává s tlakem, který je dva až třikrát vyšší, než naše hmotnost. Při nadměrné či nerovnoměrné zátěži tak může dojít až k poškození našich kloubů a vazů. Proto není běh vhodný také pro lidi s nadváhou. Pokud si nejste jisti, zda je běh vhodný zrovna pro vás, poraďte se s fyzioterapeutem, případně si nechte udělat analýzu vnitřní skladby těla (bioimpedance) a zjistěte svůj BMI Index. Zjistíte-li, že nadváhu máte, nezoufejte. Můžete začít lehčími procházkami a přes svižnější chůzi a snížení hmotnosti se postupně propracovat až k lehkému běhu. Každopádně nikdy nepodceňujte výběr správné běžecké obuvi, zahřátí před tréninkem a protažení po něm, ani správnou techniku běhu.

Pokud máte zvýšenou teplotu, bolí vás svaly a klouby, běh vynechte. Organismus potřebuje veškerou energii na boj se zánětem a další fyzickou zátěží byste mu jen přitížili. Pokud máte jen lehkou rýmu, může vám naopak lehký běh prospět. Pohyb prokrví sliznici a uvolní nos, a vám se tak bude lépe dýchat.

V těhotenství vnímejte především své tělo a poraďte se svým lékařem. Já jsem během těhotenství vynechala běh v prvním trimestru, ve druhém se k lehkému běhu vrátila, a ve třetím přešla k procházkám s holemi. Těhotenství také není vhodným obdobím, kdy byste měla s během začínat, pokud jste nikdy předtím neběhala.



