Ačkoliv byl běh vždy součástí mého tréninku jako vrcholového sportovce, dlouhou dobu jsem mu nemohla přijít na chuť. Možná to bylo náročnými výběhy a intervaly, které jsem běhala v dětství, a které mi běh vyloženě zprotivily, možná to bylo tím, že mě dlouhou dobu nikdo jednoduše nenaučil, jak správně běhat a jak si zvolit to správné tempo. Až můj trenér, se kterým jsem trénovala i thajský box, mě „rozběhal“. A ačkoliv jsme chodili běhat většinou až po náročném tréninku v posilovně, a tedy již s unavenýma nohama, začala jsem se na běh těšit. A v čem bylo to kouzlo? Začali jsme postupně … od tří kilometrů v pomalejším tempu až po deset kilometrů za hodinu. Běžci se teď asi usmívají, že deset kilometrů za hodinu zase až takový skvělý výkon není … ale já „neběžec“ jsem byla naprosto nadšená a běh jsem si zamilovala. Věřím, že s podobnými pocity si vyrazí za čtyři týdny zaběhat většina z vás!

Na první den jsme si pro vás připravili v přiloženém videu tipy, jak si vybrat správnou běžeckou obuv. I když řada z vás vyráží běhat úplně poprvé, chcete to prostě jen zkusit a nevíte, zda u běhu zůstanete, správný výběr běžeckých bot bych určitě i tak nepodcenila. Právě od vhodných a pohodlných bot se odvíjí, zda se naše tělo při běhu bude cítit dobře, a my z běhu budeme mít radost. Během v nevhodných botách si naopak můžeme spíš ublížit a přivodit například bolesti kloubů nebo krční páteře.

Následujících 28 dní budeme společně běhat a trénovat tak, abychom na závěr dokázali uběhnout s klidem a radostí zhruba 50 minut, tedy pět až sedm kilometrů dle našich individuálních možností. Alespoň 50 minut by totiž měla být minimální doba pravidelné aerobní aktivity, pokud bychom chtěli do budoucna například zhubnout, anebo se udržovat prostě „ve formě“.

Pokud chcete zjistit, zda dýcháte správně, nebo chcete pomoci se brániční dýchání naučit, vyhledejte fyzioterapeuta, který vám s tím na začátku pomůže. S jednoduchým cvičením, které vám pomůže si dech postupně uvědomit, můžete ale začít hned. Ať už sedíte v práci, v autě nebo jedete tramvají, zkuste si uvědomit svůj dech. Dbejte na to, aby se vám při nádechu nezvedal hrudník a ramena, ale aby se s nádechem „rozšířila“ dutina břišní. Pro lepší představu si zkuste představit, že máte v pase gumu, kterou chcete rovnoměrně po celém obvodu napnout, nebo ve svém středu válec, který chcete naplnit a zvětšit. Dbejte na to, aby byl výdech vždy o něco delší než nádech.

A pro ty z nás, kteří si tep měřit nemohou, anebo nechtějí, do této skupiny patřím i já, doporučuji vyběhnout a vnímat především svoje tělo. Měli bychom se určitě lehce zpotit a zadýchat se tak, že již nezvládneme dýchat jen nosem, ale přidáme i pusu. Během běhu a po doběhnutí bychom rozhodně neměli „lapat po dechu“, být rudí a mít křeče v nohách, v takovém případě bylo tempo příliš vysoké a pohybovali jsme se v zóně anaerobní. Zkuste si s sebou vzít alespoň na prvních pár tréninků parťáka, který na tom bude kondičně podobně jako vy. Pokud si během běhu zvládnete v pohodě povídat, nastavili jste si to správné tempo.

Tak jako u auta je důležité motor nejdříve zahřát, aby měl poté patřičný výkon a zároveň jsme ho neničili, tak stejné je to i s naším tělem. Je zapotřebí dostat se do „provozní teploty“, abychom mohli absolvovat kvalitní trénink a předešli případným zraněním. A čím je venku počasí chladnější, tím je rozcvička a zahřátí důležitější … Vždy tedy zařaďte na začátek tréninku 5 až 10 minut lehkého běh nebo svižné chůze a potom DYNAMICKÉ! rozcvičení, tedy výdrž v pozici 1 až 2 vteřiny, ne déle.

Ne všichni ví, že naše tělo je tvořeno ze 60 až 70 procent vodou. Dostatek tekutin a správná hydratace je tedy pro naše tělo velmi důležitá. Únava může být jedním ze signálů právě nedostatku tekutin. Základem by pro nás měla být čistá voda. Mnoho z nás namísto čisté vody pije sladké limonády. Ty jsou plné cukru a často i chemie. Jejich nadměrná konzumace naše tělo zatěžuje a vyčerpává během celého dne při jejich zpracování, a často vede, mimo jiné, k problémům s nadváhou. Pokud vám čistá voda bez bublin nechutná, zkuste si ji ochutit například bylinkami. Do džbánu s vodou doma přihoďte větvičku máty, meduňky nebo třeba i rozmarýnu a průběžně popíjejte.

DEN 6.

Potřeby každého jsou individuální, ale Šárce Strachové se malá snídaně před během osvědčila • Foto Pavel Mazáč TRÉNINK:

5 min běh / 1 min chůze celkový čas 36 minut (čeká nás 6 úseků běhu a 6 úseků chůze, celkem asi 3 kilometry!)

SNÍDAT PŘED RANNÍM BĚHEM NEBO PO?

Tato otázka je samozřejmě velmi individuální. Někdo do sebe prostě po ránu nic nedostane, jiný zase není bez snídaně schopný fungovat. Někteří bohužel argumentují tím, že prostě nestíhají. Po mě osobně je ideální varianta pět až šest jídel denně, v menších, ale pravidelných dávkách. Spolehlivě se tak vyvaruji pocitu hladu a chuti sníst vše, na co právě narazím. Kromě snídaně, obědu a večeře mám dopolední i odpolední svačinu a jednu snídani navíc. Co znamenají dvě snídaně? Pokud se člověk rozhodne běhat hned po ránu ještě před odchodem do práce nebo do školy, doporučuji před tréninkem první lehkou snídani. Měla by být lehká tak, aby nás netížila v žaludku a zároveň nám dodala potřebnou energii.

Pro mne byla vždy ideální variantou smoothie. Jsou snadno stravitelná, jejich neomezené variace závisí jen na naší fantazii a po ránu dodáme tělu navíc potřebné tekutiny. Co se týče množství, stačí 250 až 300 mililitrů. Po tréninku by měla následovat klasická snídaně. Každý dáváme přednost něčemu jinému, müsli s jogurtem, chléb se sýrem, čerstvě upečená bábovka. Hlavně to nepřehánějte s množstvím … měli byste po snídani odcházet fit, tedy s pocitem doplněné energie. Pokud se cítíte „na spaní“, někde jsme udělali chybu.

Takže co se týče naší úvodní otázky k dnešnímu tématu … doporučuji snídat jak před tréninkem, tak po něm. Ideální variantou před tréninkem je smoothie, můžeme si ho udělat přesně „na míru“ a je hotové za pár minut. Stačí vše naházet do mixéru a stisknout tlačítko. Skvělé potraviny do smoothie, anebo již namíchané směsi se dají zakoupit například na www.iswari.cz Po návratu si dáme klasickou vydatnější snídani, na kterou jsme zvyklí. Smoothie může být také výbornou a zdravou svačinou. Pokud pro vás ani smoothie není varianta, zkuste alespoň energetickou tyčinku. Doporučuji Lifefood Lifebar.

A tady jeden typ na jednoduché snídaňové smoothie:

1 zralý banán

200ml mandlového nebo jiného rostlinného mléka

2 lžíce ovesných vloček

1 lžíce kvalitního kakaa

1 lžíce chia semínek

můžete dosladit 1 lžičkou kokosového cukru

Vše vhodíme do mixéru, smícháme a nalijeme do sklenice. (Rostlinné mléko můžete nahradit čistou vodou a banán například lesním ovocem.) Mixér směs zahřívá, tak pokud chcete mít smoothie více osvěžující, vhoďte do směsi kostku ledu, nebo ještě lépe, banány si zamrazte a použijte mražené.

Dobrou chuť!

Partnerem seriálu je klinika Vo2max - systém celostní terapie a sportu, výjimečný koncept v péči o zdraví