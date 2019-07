Více energie, konec křečí a rychlejší regenerace. Sportovní výživa pomůže každému

Co, kdy, jak a proč? Základní sada otázek, kterou si bude klást každý, kdo s výživovými doplňky nemá žádnou zkušenost. Bavíme-li se o vytrvalostních sportech jako je běh, kolo, nebo třeba inline brusle, pak jsou základní principy velmi jednoduché.

Sportovní výživové doplňky nemusíte vůbec řešit v okamžiku, kdy se jdete jen tak proběhnout, nebo projet. Intenzita sportovního výkonu je v takovém případě velmi nízká a vaše tělo si bohatě vystačí s vlastními zásobami. Jakmile ale nastane okamžik, kdy si opravdu hrábnete, pak je dobré mít po kapsách nachystané něco, co vám při sportování pomůže.

Hlavní efekt sportovní výživy by se dal rozdělit na dvě kategorie. Doplňky z té první vám pomohou přežít krizové okamžiky a velmi rychle dodají potřebné živiny a energii přímo do svalů. Ta druhá má dlouhodobý efekt, potlačí únavu a zlepší regeneraci.

Rychlý zdroj energie

Nejčastěji se jedná o takzvané energetické gely, ale rychlá energetická záchrana může mít podobu gumových bonbonů, želatiny, tuhých tyčinek, nebo energetických nápojů. Ve všech případech se jedná o rychlý zdroj energie na bázi sacharidů. Oproti běžným sladkostem se tyto doplňky vyznačují perfektní vstřebatelností a maximální využitelností. Na rozdíl od tatranky vám takový gel “naběhne” během několika minut, kdy po dobu 40 až 60 minut vás doslova nakopne a vám se bude běžet s větší lehkostí.

U těchto doplňků je velmi důležité dbát na pravidelnost dávkování. Pokud si vezmete jeden gel uprostřed tříhodinového běhu, pak se ke konci můžete těšit na velmi intenzivní propad cukru v krvi a s tím spojenou energetickou i psychickou krizi. Ideální je dostávat do sebe něco malého v intervalech ne delších, než 45 minut. Jak už bylo řečeno na začátku. Tuto formu energetické podpory nebudete potřebovat v okamžiku, kdy vás čeká velmi lehký trénink. Jakmile ale víte, že se pořádně zapotíte a že vám v takových chvílích dochází energie, pak stojí energetické doplňky minimálně za zvážení.

Řadíte-li se mezi sportovce, kteří gely nesnesou kvůli žaludečním problémům, pak bych vám doporučil vyzkoušet více značek a pořádně prostudovat složení. Některé levné gely obsahují množství konzervantů a sladidel, které působí velmi dráždivě. Na trhu je ale celá řada značek s mnohem čistším složením s přírodními ingrediencemi.

Žádné křeče a lepší regenerace

Výživa z druhé kategorie vám dlouhodobě pomůže potlačit únavu, zamezit křečím a vůbec sportovat tak, aby vás nic nebolelo a abyste byli plní sil.

Řeč je o regeneračních nápojích, BCAA aminokyselinách, hořčíku a dalších doplňcích. O této problematice by se dalo napsat velmi dlouhé pojednání a ideální je vždy požádat o radu někoho, kdo se vám bude plně věnovat a dané problematice rozumí. Na následujících řádcích se ale podíváme alespoň na základní možnosti a doporučení.

Nejčastějším problémem vytrvalostních sportovců bývají křeče. Ty mohou vznikat z různých důvodů, ale velmi často je to nedostatek minerálů. Za vyzkoušení tak stojí dlouhodobé užívání hořčíku (magnesia), které ve většině případů křeče spolehlivě eliminuje. Pozor ale na předávkování a na zdroj magnesia, protože vstřebatelnost se může velmi zásadně lišit. Mezi doporučované formy hořčíku se řadí bisglycinát hořečnatý a citrát hořečnatý. Oba mají velmi dobrou vstřebatelnost a minimum vedlejších účinků (v souvislosti s hořčíkem je to nejčastěji průjem). Další možností je užívání soli přímo při aktivitě. Sáhnout můžete po speciálních solných tabletách, nebo zaexperimentovat s obyčejnou kuchyňskou solí, která se ale velmi špatně dávkuje a ani konzumace není příliš příjemná.

Kromě křečí je další zásadní problém i dlouhodobá únava svalů i celého těla. S tou je potřeba bojovat kvalitním spánkem, vyváženou stravou a dobře poskládaným tréninkem. Pokud ale máte za to, že všechny tyto tři body máte podchycené a přesto se cítíte více unavení více, než by bylo zdrávo, pak je čas vyzkoušet regenerační doplňky stravy.

Ty se pro co nejlepší výsledek užívají bezprostředně po ukončení tréninku a díky vysokému obsahu sacharidů, bílkovin, minerálů a aminokyselin dodají vašemu tělu vše potřebné pro rychlou regeneraci. Po každém velmi náročném tréninku nebo závodu by měl být takový regenerační koktejl to první, co do sebe dostanete. Výrazně tím zkrátíte dobu obnovení organismu do původního stavu.