Sporťákovo KO pohledem hráče: Proč bych pro Kloppa vypustil duši | iSport.cz

„Coby sportovec potřebujete někoho, kdo je bezvýhradně na vaší straně. Alespoň na veřejnosti a směrem k médiím: co se pak děje v šatně, má zůstat v šatně. Klopp je přesně tenhle typ chlápka – za svoje borce by bez váhání dal ruku do ohně a nechal jí tam tak dlouho, jak by to jen bylo třeba. Jako bývalý fotbalista sám jistě ví, jak je tohle důležité,“ zazní v novém díle pořadu Sporťákovo KO, které je věnováno výhradně Kloppovi.