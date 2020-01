VIDEOBLOG: Český Luis Figo? Ligová stopa Josefa Hušbauera je výjimečná | iSport.cz

Přesunem do Drážďan pokračuje Josef Hušbauer v kariéře, která nemá v českém fotbale mnoho paralel – pokud vůbec nějakou. „V březnu třicetiletý záložník není prvním ani posledním hráčem, který nastoupil za Spartu a za Slavii, ale žádný nezanechal v obou týmech tak výraznou stopu,“ zazní ve VIDEOBLOGU Adama Nenadála: „V novodobé historii se Hušbauerovi přibližuje možná jen Karel Poborský, který má dva tituly se Spartou a jeden se Slavií, nicméně jeho působení v červenobílém dresu bylo jen epizodní a trvalo jedinou sezonu. To Hušbauer zasáhl do pěti ročníků jak na Letné, tak v Edenu.“ Podívejte se na celé VIDEO!