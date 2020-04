Klauni i Zlatan: 10 sportovců, s kterými byste chtěli skončit v karanténě | iSport.cz

Web iSport.cz do prodlouženého nouzového stavu vybral deset sportovních osobností, s kterými by se jistě dalo přežít i víc než tři týdny. Čí společnost by vyhovovala právě vám? • FOTO: koláž iSport.cz Bez tréninků, bez zápasů. Žádné klábosení s parťáky v kabině. Společné večeře? Zapomeňte! Teď je potřeba zůstat doma, omezit sociální kontakty na nezbytné minimum – a čekat na lepší časy. Jenže pobyt v karanténě může být psychicky pořádně náročný. Web iSport.cz proto do prodlouženého nouzového stavu vybral deset sportovních osobností, s kterými by se jistě dalo přežít i víc než tři týdny. Čí společnost by vyhovovala právě vám? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz. Jak na to? Více ZDE>>>

10. CONOR McGREGOR (MMA) Pokud hledáte někoho, s kým se v karanténě zaručeně nebudete nudit, je zápasník Conor McGregor jasnou volbou. Schválně si pusťte kteroukoliv tiskovou konferenci vousatého ranaře: nepřestanete se smát. A nemusejí vás trápit ani zavřená fitcentra: McGregor má samozřejmě vlastní plně zařízenou tělocvičnu. Nudu můžete zahnat v jedné z několika heren a dlouhé večery strávit nad skleničkou whiskey Proper Twelve, která nejslavnějšímu MMA zápasníkovi světa vydělává miliony. Jen jedna rada - nesmíte McGregora naštvat, abyste nemuseli absolvovat předem prohraný fyzický souboj. Bouřlivák Conor McGregor • Foto Instagram

9. MARIO BALOTELLI (fotbal) Když už nuda v karanténě dosáhne vrcholu, tasíme trumfové eso v podobě maximálně zábavného parťáka. I když… záleží na tom, co si pod pojmem „zábava“ vlastně představujete. Krácení volného času v podání Maria Balotelliho se totiž může zdát poněkud výstředním. Začneme třeba v koupelně, kde lze založit požár odpalováním pyrotechniky, což se Mariovi a jeho čtyřem kamarádům podařilo. Když ho v dubnu 2011 zastavili policisté, s překvapením zjistili, že na sedadle spolujezdce trůní hotovost v hodnotě asi 25 000 dolarů. „Proč s sebou vozíte tolik peněz?“ zeptala se hlídka. „Protože můžu,“ odpověděl prý Balotelli. A když už dojdou všechny fóry, vždycky se dá uspořádat závod v tom, kdo si co nejrychleji obleče rozlišovák. Určitě vyhrajete. Balotelli si za italskou reprezentaci naposledy zahrál v roce 2014 • Foto Profimedia.cz

8. SAM DARNOLD (americký fotbal) Trochu toho sportu v karanténě neuškodí a házet si šišatým míčem pro americký fotbal je skvělá zábava, po které cítíte na těle každý sval. A v ideálním případě, proč si nehodit s několika skvělými quarterbacky budoucnosti NFL, kteří se v posledních týdnech sešli doma u Sama Darnolda, hvězdy New York Jets? Darnold má hned za svým domem v jižní Kalifornii pláž, na níž se během pauzy cvičí s guru nadějných quarterbacků Jordanem Palmerem. Pozval si i Kyle Allenea, který byl nedávno vyměněn z Caroliny do Washingtonu a Joshe Allena z Buffala, jejichž přátelství začalo před dvěma lety na draftu, kdy oba patřili mezi nejžhavější zboží. Jsou velcí kamarádi, kteří mají před sebou desetiletí válek o vítězství v divizi, kterou nechal v bezvládí odchod Toma Bradyho. Téma k hovoru by se našlo. Sam Darnold na tréninku New York Jets • Foto profimedia.cz

7. ANDREA PETKOVICOVÁ (tenis) Co by to bylo za karanténu bez dámské společnosti, že? S Andreou Petkovicovou, tenistkou s německým pasem, jíž v žilách koluje srbská a bosenská krev, by rozhodně nebyla nuda. Bývalá příslušnice top 10 a semifinalistka Roland Garros je zřejmě nejsečtělejší hráčkou na WTA Tour. Vedle svého povolání zvládla studovat politologii na univerzitě, posledních patnáct let má rituál, že každý týden přečte jednu knihu. Ostatně v čase karantény založila na sociálních sítích Racquet book klub, tedy knižní klub, v jehož rámci si asi s dvěma tisíci účastníků vypráví o literatuře. Petkovicová není nějakou přemoudřelou intelektuálkou. Je to temperamentní slečna, která se proslavila po důležitých výhrách tanečky na kurtu či svým videoblogem zvaným „Petkorazzi“, v němž si dělá legraci sama ze sebe. A mimochodem jí to také sluší, že? Andrea Petkovic to umí na kurtu rozparádit • Foto profimedia.cz

6. CHARLES BARKLEY (basketbal) Jeden z nejcharismatičtějších a nejzajímavějších basketbalistů všech dob (věděli jste, že nejlepším střelcem slavného Dream Teamu na OH v Barceloně nebyl Michael Jordan, ale právě Barkley?) se po konci kariéry dokonale našel v roli televizního analytika (no, spíše baviče) stanice TNT. Pořad „Inside The NBA,“ jehož je jednou z hlavních tváří, získal neuvěřitelných devět cen Emmy (televizní obdoba Oscarů), Barkley sám pak tři. „Škoda, že tuhle show přerušuje basketbal,“ píší z legrace fanoušci v komentářích pod vodopádem vtipů, jejichž katalyzátorem je právě Barkley. Ať už si dělá šoufky z „velkých, starých ženských“ v San Antoniu, nebo z basketbalových analytiků („Na střední ještě neměli holku, tak se chtějí nějak zapojit do hry.“), o zábavu je postaráno. A pozor – sir Charles s potrpí na dobré jídlo. Hladem byste během karantény s ním rozhodně netrpěli. Charles Barkley • Foto profimedia.cz

5. MIKE TYSON (box) Nejmladší boxerský šampion těžké váhy všech dob má horší a lepší dny. My si ho do karantény bereme v těch lepších, kdy je zajímavým a vtipným vypravěčem – tak, jak to někdy předvádí v pozoruhodných rozhovorech. Představte si, že krátíte čas posloucháním historek o tom, jak si Mike Tyson koupil do vily tygry, jak přivedl do jiného stavu dozorkyni během svého pobytu ve vězení, nebo jak chtěl deseti tisíci dolary uplatit zaměstnance zoo, aby ho nechal zápasit s gorilou. „Iron Mike“ navíc našel v posledních letech klid a mír i díky marihuaně (v Kalifornii prý plánuje investovat do „konopného resortu snů“), takže se není potřeba obávat výbuchů vzteku. „Mlátil jsem lidi přes dvacet let, moje tělo to nevydrželo. Měl jsem dvě operace, ale až tráva mi pomohla a zbavila mě bolesti.“ Slavný boxer Mike Tyson se dal na pěstování marihuany, kterou denně rád konzumuje! • Foto Instagram

4. ZLATAN IBRAHIMOVIČ (fotbal) Tak předně: dovolil by si na vás koronavirus, pokud byste byli osobním přítelem Zlatana Ibrahimoviče? To by musel být ten „protivný bacil“ (jak popsal nemoc COVID-19 Ladislav Vízek) úplný blázen… Zlatan je přece superhrdina, fotbalový génius a charismatická osobnost – přestože nemoc nerozlišuje, Zlatana by jistě poznala. A dala by se na kvapný útěk. Karanténa ve společnosti švédského bombarďáka by stoprocentně stála za to. „Co myslíte tím dárkem?“ opáčil novinářům, když se ho jednou zeptali, čím obšťastnil svou milou na Valentýna: „Nepotřebuje dárky. Má přece Zlatana.“ To by mělo stačit i vám. Zlatan Ibrahimovic a jeho radost po gólu • Foto profimedia.cz

3. ALEXANDR OVEČKIN (hokej) Je pravda, že alkohol imunitě moc nepřidá, ale v temných dnech izolace od okolního světa se občas hodí parťák, s kterým si dvě, tři, čtyři skleničky s chutí vypijete. Dobře: možná pět… nebo šest. Mezi sportovci není v tomto ohledu nikdo lepším společníkem, než ruský car Alexandr Ovečkin. Když v roce 2018 dotáhl Washington Capitals k vytouženému triumfu ve Stanley Cupu, vydal se s pohárem na královskou a ve všech ohledech nezapomenutelnou jízdu po celých Státech. „Připravte piva, připravte pití, jde se slavit,“ oznámil fanouškům Capitals ještě na ledě po rozhodujícím zápase. A šlo se. Bary, kluby, hotely, hospody – v následujících dnech „Ovie“ prakticky nevystřízlivěl, Stanley Cup stále po svém boku, a bavil celý sportovní svět. Svůj čas se Stanley Cupem si Alexandr Ovečkin skutečně užil • Foto Profimedia

2. SHAQUILLE O´NEAL (basketbal) 216 cm vysoký obr je jako malé dítě – rád baví sebe, ale hlavně své okolí. „Už jako kluk jsem přišel na to, že pozornost ostatních si zajistím, když budu za klauna.“ Do karantény se O´Neal hodí jako málokdo: coby jeden z nejlépe placených sportovců světa všech dob (jen na smlouvách v NBA si přišel na téměř 300 milionů dolarů) se doma může pochlubit mimo jiné parádně vybavenou tělocvičnou, kinosálem a třeba i velmi kvalitní DJskou aparaturou. Kromě soukromé party vás zabaví také bezpočtem hlášek, kterými proslul už během své aktivní kariéry: „Proč jsem nikdy nehrál za New York Knicks? Když jsem byl mladej a blbej, koupil jsem si asi 30 auťáků. A potřebuju s nimi jezdit. Jak bych to mohl dělat na ulicích New Yorku?“ Shaquille O'Neal • Foto profimedia.cz