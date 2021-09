Dva Češi v NBA? Proč je pro start Krejčího v Oklahomě ideální místo

"Oklahoma je skvělá organizace, pracují tam skvěle s mladými hráči, takže si myslím, že je to naprosto perfektní místo, kde začít. Draftovali i pár dalších Evropanů, takže vím, že v nás věří. Určitě je to jeden z nejlepších týmů, kde rozvíjet svůj potenciál," pochvaloval si Krejčí. • PPGSport

Být draftovaný do NBA a podepsat smlouvu s týmem NBA – to jsou dvě naprosto odlišné věci. Krejčímu se ale poštěstilo obojí. Jedenadvacetiletý rodák ze Strakonic odešel coby třináctiletý (!!!) capart do Zaragozy, kde makal a snil na první pohled možná troufalý sen o nejlepší basketbalové lize světa – až se při loňském draftu dočkal. Thunder na něj ve druhém kole vsadili i přesto, že si dvoumetrový rozehrávač přetrhl na konci září 2020 přední zkřížený vaz v koleni.

Rehabilitace, která probíhala už pod pečlivým dohledem Oklahomy, je nyní pomalu u konce: Krejčí vyhlíží návrat na palubovky a Thunder to s ním podle všeho myslí vážně.

Klub sice podrobnosti smlouvy nezveřejnil, podle zdrojů iSport.cz by ale mělo jít o čtyřletý kontrakt, garantovaný na první dva roky (na další dva mají opci Thunder). A pro srovnání: podle kvalifikovaných odhadů z basketbalového zákulisí by si Krejčí mohl přijít během první poloviny smlouvy na podobné peníze, jaké mají v NHL třeba Filip Zadina nebo Martin Nečas – tedy částku těsně pod milion dolarů za sezonu.

Splněný sen! Podívejte se, jak reagoval Krejčí či dojatí rodiče na draft NBA

Poté, co OKC převzali zodpovědnost za Krejčího rehabilitační proces, jde o další jasný signál, že český mladík si NBA skutečně zahraje. Dovolím si tipnout následující scénář: Krejčí začne sezonu 2021-2022 na soupisce G-League týmu Oklahomy (tedy na „farmě“), během druhé poloviny ročníku NBA už ale zasáhne na pár minut do zápasů slavné ligy.

Důležitý je i kontext, v němž Thunder operují: jde o klub z „malého trhu“, který nikdy nebude vysněnou destinací hvězdných volných hráčů – ti většinou volí týmy z měst jako Los Angeles, New York nebo Miami. Klub jako Oklahoma City Thunder musí budovat svůj potenciál pečlivým šlechtěním draftovaných hráčů s minimem přešlapů.

Generální manažer Oklahomy Sam Presti se navíc v NBA těší pověsti vizionáře: ještě v San Antoniu měl lví podíl na rozhodnutí draftovat Tonyho Parkera, pak už coby GM při draftu sám ukázal na pozdější superhvězdy jako Kevin Durant, Russell Westbrook a James Harden (všichni tři získali cenu MVP pro Nejužitečnějšího hráče ligy). Presti je v Oklahomě basketbalovým bohem a má stoprocentní podporu při určování vývoje mladých hráčů.

Jinými slovy – pro Krejčího start v NBA ideální místo...

A teď zpět k mistrovství Evropy 2022, které by pro výjimečnou českou basketbalovou generaci mělo být absolutním vrcholem: Krejčí není typickým středním rozehrávačem, jakým je lídr týmu Tomáš Satoranský . Ti dva by mohli (troufám si tvrdit, že i měli) hrát některé úseky zápasů spolu. Zrovna v den, kdy Thunder oznámili podepsání Krejčího, jsem s Tomášem dělal rozhovor, který vyjde v deníku Sport příští týden. Říkal: „Já a Honza Veselý to taky nebudeme hrát věčně. A Vítek je ta nastupující generace, která by to po nás měla převzít.“

Zanedlouho třicetiletý Saty myslí i na budoucnost českého basketbalu, který spolu právě s Veselým, Balvínem, Audou, Bohačíkem a spol. dotlačili na pozice, o nichž se jejich předchůdcům ani nesnilo. Ví, že Krejčí je významnou součástí téhle budoucnosti. Satoranského navíc na mladém parťákovi, který se do NBA vydal rovněž přes Španělsko, baví jeho soutěživost a zdravá drzost. „Vítek mě chce bránit, na tréninku po mě šlape, chce se mnou hrát jeden na jednoho,“ popisuje s úsměvem Krejčího zkušenější kolega.

On sám je v poslední sezoně svého tříletého kontraktu v NBA. Stejně jako v případě Krejčího, i tady si ale dovolím tipovat: Tomáš Satoranský ještě na jednu smlouvu v NBA dosáhne. V Praze tak za rok uvidíme v českém dresu dva borce ze slavné ligy, kteří si to se svými spoluhráči na férovku rozdávají s nejlepšími týmy Evropy.

Nemohu se dočkat.