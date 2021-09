NBA je blíž, Krejčí podepsal smlouvu s Oklahomou. Do Španělska poslal vzkaz

Rozehrávač Vít Krejčí podepsal víceletý kontrakt v NBA s celkem Oklahoma City Thunder a o další krok se přiblížil tomu, aby se stal pátým českým basketbalistou v nejlepší lize světa. Klub o tom informoval na svém webu, délku ani finanční podmínky smlouvy nezveřejnil. Jednadvacetiletý český talent se pak na dálku rozloučil i se Zaragozou, kde dorostl do světového basketu.

Jednadvacetiletého rodáka ze Strakonic si vybral loni v listopadu ve druhém kole na 37. pozici Washington, ale následně jej vyměnil do Oklahomy. Krejčí byl téměř celou uplynulou sezonu mimo hru kvůli zranění kolena.

V duelu španělské ligy Zaragozy proti Realu Madrid 25. září si přetrhl přední zkřížený vaz a při operaci se zjistilo, že má poškozené i oba menisky. Během rehabilitace byl zařazen na soupisku záložního týmu Oklahoma City Blue hrajícího G-League.

Takhle se maká na NBA. První záběry ze zákulisí Krejčího tréninku v USA

„Je těžké se po tolika letech rozloučit, ale tady to je..." loučil se Krejčí na Instagramu se Zaragozou, kam odešel už jako kluk. "Když jsem ve třinácti dorazil do Zaragozy, nikdy jsem si nepředstavoval, že po sedmi letech budu nosit dres prvního týmu. Potkal jsem tu spoustu skvělých lidí, kteří mi zůstanou po zbytek života,“ napsal v dojemném vyznání Krejčí a děkoval všem, kteří mu od prvního dne pomáhali.

„Rozhodně jsme se nechtěl loučit se Zaragozou takhle, je mi líto, že můj poslední zápas skončil tak, jak skončil... zraněním. Ale odcházím jen se skvělými vzpomínkami a Zaragoza bude vždycky mým domovem. Díky!“ dodal.

Krejčí oficiálně působil v Zaragoze od 14 let a o dva roky později debutoval ve španělské ACB lize. V únoru 2019 si poprvé v domácím utkání kvalifikace mistrovství světa v Pardubicích proti Bosně zahrál za reprezentaci. Na světový šampionát v Číně, kde tým kouče Ronena Ginzburga skončil šestý, se při posledním škrtu na konci srpna 2019 už v Šanghaji nedostal. V boji o olympijské hry v Tokiu mu zabránilo zranění.

V sezoně 2019/20 Krejčí za Zaragozu ve španělské lize, španělském poháru a Lize mistrů sehrál 37 zápasů, měl průměr 3,2 bodu a 1,2 doskoku, úspěšnost střelby 55,4 procenta a průměrně hrál 9,2 minuty na zápas.

Krejčí byl draftován jako pátý český basketbalista v historii. Všichni jeho předchůdci se také v NBA objevili. Jiřího Zídka mladšího si vybralo v roce 1995 na 22. pozici Charlotte a hrál také za Denver a Seattle. O sedm let později si zvolila na 15. místě Jiřího Welsche Philadelphia, za niž ale nenastoupil a působil v Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee.

V roce 2011 byl šestkou draftu díky zájmu Washingtonu Jan Veselý, který se představil NBA i v dresu Denveru. Washington si před devíti lety vybral na 32. pozici Tomáše Satoranského, jenž je posledních pět sezon jediným českým zástupcem v NBA. Po třech letech v dresu Wizards se stěhoval do Chicaga a letos v létě byl vyměněn do New Orleans.