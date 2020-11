Na nároďák byla radost se dívat. Forma Hrachoviny jako na tiskovce

Já budu hodnotit jen nás. Předvedená hra zaslouží pochvalu o to víc s ohledem na obtíže, s jakými se rodila nominace. Tým byl poskládán z různých koutů Evropy, ale není to znát. Reprezentaci zdobí velmi dobrý herní projev. Trochu se mi u toho vybavují zkušenosti z mého dřívějšího působení u reprezentace, kdy jsme byli tlačení vedením BPA, abychom na každém turnaji měli naše nejlepší dostupné hráče. Šéfka paní Obermajerová důrazně vyžadovala, abychom kvůli svazovým sponzorům poskládali to nejlepší, co šlo. U ostatních týmů to bylo obdobné. Teď v době covidové je všechno jinak, jsou tam trochu cítit ústupky. Ale to jsem jen lehce odbočil.

V našem mužstvu nenajdete vyloženě persony, přesto hra má velmi vysokou kvalitu, to platí především o výborné rozehrávce, dobrém založení rychlého protiútoku.

Zmínit samozřejmě musím brankáře Dominika Hrachovinu. Vedl si precizně, zkušeně, všechno měl. Nasazení u něj bylo obdobně vysoké jako v týdnu na tiskovce, po které byl humbuk. To ale jen vtipkuju. Faktem je, že byl od první chvíle jistý, nevypadávaly mu puky, podržel tým. Dělal přesně to, co od brankáře očekáváte a potřebujete. Hrachovina si dlouhodobě drží vysokou výkonnost, ukazoval ji loni v Liberci, pořád to platí. Vím, že po Hrachovinově výrocích padaly omluvy, také od hlavního trenéra. Rozhodl se tak, důvěru mu ponechal a on zachytal.

Kdybych měl vypíchnout pár hráčů v poli, zmíním Honzu Ordoše, Radana Lence. Mile mě překvapil i Ondra Roman, takhle dobrý výkon jsem u něj hodně dlouho neviděl. Nikoli poprvé se ukázal Andrej Nestrašil, tam je znát dlouhodobě vysoká úroveň. Zároveň není důvod vyzdvihovat jednotlivce, protože jsme viděli poctivý týmový a organizovaný výkon.

O to víc se můžeme těšit na nedělní zápas s ruskou dvacítkou. Její výsledky mě celkem překvapují, ale zase ne tolik. Je to hodně silný tým plný šikovných hráčů, který už na mistrovství světa dvacítek v Ostravě předváděl velké věci. Rozhodně nejde o degradaci turnaje, jak byl před Karjalou nazván krok ruského svazu.