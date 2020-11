Hrachovina po průšvihu v bráně zářil. Pešán: Chytal výborně, je splachovací

Svým vyjádřením se dostal pod tlak. Každý byl zvědavý, co předvede na ledě. Výsledek? Za jedna! S lapačkou a vyrážečkou předvedl parádní číslo. Byl v bráně správně agresivní, jak brankář menší postavy musí být, skvěle se hýbal. „Chytal výborně. Nebyl jsem nervózní, že jde do branky, ani překvapený, jak to zvládl. Dominik je v uvozovkách splachovací, což může být pro pozici brankáře jenom dobře,“ vysvětlil pak trenér Filip Pešán, že se neobával o Hrachovinovu zápasovou psychiku.

Národní tým vydal omluvu, že si s brankářem trenér vyřeší vše interně. „Od té doby, co se tak nešťastně vyjádřil, nepadlo na tohle téma už ani jedno slovo. Dominik se už plně věnoval přípravě na utkání,“ prozradil Pešán. A ani na sekundu nepřemýšlel, že by ho ze zápasové nominace vyškrtl: „Kdyby porušil pravidla daná týmem, která jsou nepřekročitelná, tak bychom takhle jednoznačně uvažovali. Ale Dominik se vyjádřil k věci, byť nešťastně a možná toho sám trochu litoval. Omluvili jsme se a nebyl důvod spekulovat, jestli to bude mít vliv na jeho nasazení do utkání, nebo ne.“

Hrachovinův výstup před začátkem turnaje vzbudil emoce. Lidé o něm diskutovali na sociálních sítích. Třeba kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek se pak pro Českou televizi vyjádřil jasně. Za jeho chování by brankáře vyškrtl z týmu. Pešánova reakce? „Nečetl jsem.“

Proti Rusku v neděli nastoupí v brance junior Lukáš Pařík, takže čistým kontem velký výstup Dominika Hrachoviny na turnaji i končí. Bylo kolem něj hodně živo. A pro Pešána je vše už evidentně uzavřenou věcí. V brance nezklamal, pokud se mu bude dařit ve Finsku, nejspíš mu dá šanci zase.

V nedělní bitvě s ruskou dvacítkou o prvenství na Karjala Cupu pošle kouč do akce všech devět reprezentantů do 20 let, které přivezl do Helsinek právě i kvůli tomuto zápasu: „Rusové vypadají dobře. Doufám, že se naplno projeví, že jsme vzali mladé kluky do týmu i my. Mají za sebou velmi složitý týden, měli tréninky mimo hlavní pracovní skupinu. Ale věřím, že se do toho po pár střídáních dostanou a ukážou, že mohou být plnohodnotným soupeřem rozjeté mašině.“

Po dvou výhrách na turnaji, kdy Česko sejmulo Švédy i Finy, je Filip Pešán se svým týmem spokojený. „Ano, to jsem. Líbí se mi, jak se kluci chovají v tréninku i mimo něj, jak plní taktické pokyny. Je to úžasná skupina mladých sportovců, která přijela, aby reprezentovala republiku,“ dodal Pešán.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 12:28. A. Nestrašil, 20:31. Ordoš Sestavy Domácí: Rajaniemi (Setänen) – Saarijärvi, Parikka, Kemiläinen (A), Lappalainen, Rindell, Seppälä, Lintuniemi, Eronen – Saarela, Koivistoinen, Innala – Turkulainen, Sallinen (C), Suomi – Oksanen, Björninen, Björkqvist – Nurmi, Siikonen, J. Peltola (A). Hosté: Hrachovina (Bartošák) – Jeřábek (A), J. Galvas, Mozík, Klok, Hronek (A), Moravčík, Kubíček – H. Zohorna, T. Zohorna (C), A. Nestrašil – Lenc, O. Roman, Ordoš – Koblížek, Špaček, Smejkal – Pytlík, Červený, Š. Stránský – P. Novák. Rozhodčí Vikman, Heikkinen – Sormunen, Niittylä (FIN) Stadion Hartwall Arena, Helsinki

Tabulka turnaje Karjala a Euro Hockey Tour:

1. ČR 2 2 0 0 0 5:1 6 2. Rusko 2 1 1 0 0 8:3 5 3. Švédsko 2 0 0 1 1 2:5 1 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:8 0