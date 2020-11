Triumf místo degradace ukázal, jak nám Rusové odskakují. Kde je chyba?

Ruský výběr je mi dostatečně známý, s naší osmnáctkou jsme proti němu před dvěma roky hráli, na konci třídílné série jsme je v Příbrami porazili, soupeř to neunesl a nastala hromadná bitka. Rušno bylo i v hledišti. Nyní jsou o třídu výš než tenkrát. Vyspělé mužstvo jako hrom!

Je to pořád dokola. Rusům stačíme ve věku patnácti, šestnácti let, jenže pak nám odskočí a my nestačíme. Leccos jiného nastává u nich, kdy výkonnostně explodují a my se zvedáme velmi pomalu, spíš přešlapujeme na místě.

Kdybyste o týmu Igora Larionova nevěděli, že jde o juniory, při pohledu na helsinský led byste to nezjistili. Výborně technicky i takticky vybavené mužstvo,