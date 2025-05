Blackout ve Španělsku? Je to vtipálek... Pohádka při svíčkách a žádná sprcha

BLOG ANNY SATORANSKÉ | Před několika týdny nastal u nás ve Španělsku blackout - tedy naprostý výpadek elektřiny. Ten den bylo pondělí, to vím přesně, protože je to jediný den v týdnu, kdy dostává manžel (občas) volno, takže můžeme společně něco podniknout. Já ten den zahájila tím, že jsem si v ranním spěchu do školky zapomněla doma telefon, což se později ukázalo jako perfektní timing.

Uvědomila jsem si to asi tak čtyři bloky od domu (protože nešla v autě pustit hudba ze Spotify). Nejsem žádný velký telefonní závislák, takže jsem to brala s klidem a cestou do školky jsme si s dětmi zpívali. Když jsem pak dojela do tenisového klubu (moje obvyklá zastávka před návratem domů), nastal první zádrhel s otevřením garáže, ta je totiž na členskou kartu, kterou mám samozřejmě v telefonu.

Zaparkovala jsem tedy venku a přes recepci už mě pustili. Po hodině a půl padelu jsem šla automaticky do klubové kavárny, ale došlo mi, že nemám žádný cash, a protože karty z bezpečnostních důvodů nosím pouze v telefonu (v Barceloně je vysoká kriminalita), takže jsem se rozhodla jet rovnou domů a nasnídat se tam.

Můj muž Tomáš už byl vzhůru (v den volna ho nechávám ráno co nejdéle odpočívat) a byl v dobré náladě, takže jsme si hned sedli na terasu a povídali si, bez telefonů a jakékoliv elektroniky. Na snídani jsem zapomněla, a protože už se blížil čas oběda, rozhodli jsme vyrazit do nějaké pěkné restaurace v okolí.