Okamžitý úspěch vs. koncepce? Slavia se odvrací z cesty, stačí upravit kurz

Nalajnovaných zásad se sice nedržela stoprocentně, ale strategie to byla i přes zaškobrtnutí na domácí i evropské scéně obdivuhodná a sympatická. Pražané udělali jedny z nejchytřejších nákupů za novodobou historii – ať už to byli Christos Zafeiris, Igoh Ogbu, Conrad Wallem či David Jurásek.

Sázka na dlouhodobou vizi vám ale nemusí přinést trofeje. Rozhodně ne okamžitě. A tak se zdá, že v roce 2024, kdy měla Tvrdíková vize zářit nejjasněji, se Slavia z této cesty odvrátí.

Jindřichu Staňkovi není 22, táhne mu na 28. Nedostane kontrakt na sto tisíc, spíše sedminásobný. Není to budoucí hvězda, je to ověřená kvalita. Slavia už ho pravděpodobně nezhodnotí. Ze všech těchto důvodů by tento transfer půl roku zpátky asi nikoho nenapadl. Co se změnilo? Majitel. Pavel Tykač evidentně neplánuje do vod české fotbalu opatrně vkročit, chce do nich skočit kufr a za pět měsíců držet trofej. Chce úspěch tady a teď. Není divu, že vysoce „neslávistické“ obchody jako Mohamed Ihattaren, Jindřich Staněk či spekulovaný návrat Petera Olayinky se rozjely v době, kdy začal jednat o vstupu do klubu.

Přitom se zdá, že „sešívaní“ byli na dobré cestě už v této sezoně. Příliš rozdílů mezi nimi a Spartou není, sází na mladé hráče a předvedli nejlepší jízdu podzimní Evropou za Trpišovského éry. Náhlá změna strategie může přinést okamžitý úspěch, z dlouhodobého hlediska ale může pošlapat