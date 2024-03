Jak nepohřbít Juráska? Slavia mu musí dát servis, ne univerzálnost

O pár dní dříve se zaskvěl dvěma zásahy do sítě Teplic, oba by mohly kandidovat na gól kola. Juráskova levačka je tím, kvůli čemu diváci chodí na stadiony. Hráč někdy nemusí být velkou část zápasu vidět, ale pak vykouzlí něco, o čem se lidé budou bavit ještě týdny. Na straně Milána to byl Rafael Leao, lenoch, který se bez míče po hřišti plouží a po jeho zisku mění fotbal v magii. Tito hráči zaslouží speciální přístup.

Jurásek působí v kádru Slavie až skoro nepatřičně, protože je v pár věcech výjimečný. Střela, rychlost, technika, přímočarost. Na to nejsme v Edenu zvyklí. Trpišovský dlouhodobě preferuje ty, kteří jsou ve všem nadprůměrní, ale v ničem specialisti. Příklady jeho typických fotbalistů jsou Ivan Schranz a Lukáš Masopust. Nesmírně platní hráči, kteří běhají, makají, ale v ničem nejsou naprosto výjimeční.

Nicolae Stanciu byl výjimečný, ale ve Slavii musel zásadně