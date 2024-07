Van Buren: unikát a srdcař v sešívaném. Ale jeho odchod měl přijít dřív

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Osm let. V dnešním fotbale, zvlášť v top týmech, nenajdete příliš hráčů, kteří by tak dlouho vydrželi pod smlouvou. A ještě k tomu těch zahraničních. Pro Micka van Burena i Slavii tak skončila dlouhá éra, nizozemský útočník definitivně odešel do Krakova. Fanoušci ho milovali, dostalo se mu od nich pocty, kterou má v klubu málokdo. Přesto se někteří už jeho odchodu nemohli dočkat. Ruku na srdce, měl nastat dřív. Přesto jednatřicetiletý hráč končí jako unikát.