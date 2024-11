Slavia mezi dvěma světy, nesmí ustoupit. Ale pozor na příliš chvály

BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Může to být i trochu psychologická hra. Soupeř vás vychválí do nebes a tak na hřišti chcete předvést, že fotbal prostě umíte, že veškeré zvěsti jsou pravdivé. A Slavia hrát fotbal opravdu umí. Kromě výjezdu na Lille ještě nepodala na podzim v Evropě výkon, který by se dal označit za špatný, ale přesto jsou z toho tři bodové ztráty v řadě. Proti silným týmům, ale pořád ztráty. Své principy by ale rozhodně neměla opouštět, zároveň se však nesmí hezkými výkony uchlácholit.

Fotbal není krasobruslení, aby se dávaly body za výkon. To nejdůležitější je, abyste po konci 90 minut viděli na tabuli výsledek, který vidět chcete. Tak může znít zjednodušený pohled fanouška, ale pod pokličkou je to trochu složitější. Není sporu o tom, že Slavia dosud na evropské scéně reprezentuje český fotbal nejdůstojněji ze všech čtyř českých zástupců, ale je pravda, že má stejně bodů jako kritizovaná Sparta. Má o dva body méně než oku tolik nelahodící Plzeň.

Třeba Viktoriáni v Deutsche Bank Parku zaostávali herně, ale i díky dvěma dlouhým autům nastříleli Frankfurtu tři branky a odjeli s bodem. Slavia byla na míči a domácí tlačila, ale končí bez gólu i bodového ohodnocení. Co je tedy správný přístup?

Slavia jezdí po Evropě i v jiném rozpoložení než Sparta. Ta hraje o úroveň vyšší Ligu mistrů a skoro do každého zápasu jde jako tým, co hraje nejdříve o výsledek a až pak o čest. Nedá se říct, že proti Stuttgartu a Salcburku nějak dominovala, ale body vydolovala. „Sešívaní“ jsou momentálně z ligy nastavení na fakt, že jsou dominantní. Jejich evropské zkušenosti i soupeři tolikrát omílané renomé jim jistě dodává pocit, že dominantní mají být i v Evropě.

Momentálně jsou Pražané trochu nešťastně rozkročeni mezi dvěma světy. Jeden jim velí převzít iniciativu: tady vězí problém, že na evropské půdě ještě Slavia nemá dostatečně rozdílové hráče, aby dokázala být vepředu smrtelná. Druhý svět jim káže přijmout roli outsidera, přeci jen soupeří s týmy, jejichž rozpočty se pohybují v jiné sféře. Tady zase vězí problém v tom, že má Slavia příliš dobré hráče na to, aby přijela do Frankfurtu hrát defenzivní nakopávanou. Samotným hráčům navíc nic nepřinese.

Klub se vydal na zajímavou a obdivuhodnou cestu, než ale doputuje ke světu, ve kterém bude herně dominovat v Evropě a u toho uhrávat výsledky, může to nějakou dobu trvat. Bylo by ale na škodu, kdyby se od tohoto přístupu otočil. Když roli outsidera, který se snaží uhrát výsledek poctivou defenzivou a možná šťastnou standardkou, přijme český nároďák, také se nám to nelíbí. I pro dobro národního týmu si hráči musí zvyknout na to mít sebevědomí a chtít hrát vyrovnaně s každým. Navíc se nedá říct, že by „sešívaní“ hráli naivní hurá fotbal a dostávali od soupeřů debakly.

Jindřich Trpišovský mluvil o tom, že by se rád vrátil do Bilbaa, dějiště finále Evropské ligy. Teď je otázkou, jestli je na to Slavia už v této sezoně dostatečně připravená. Dá se namítnout, že za tuzemských podmínek nikdy nebude, protože v létě ji nejspíš čeká další odliv opor a z určité části další stavění týmu, tedy krok zpět.

Na jednu stranu Slavii musíme dát kredit, ale hráči se rozhodně nesmí uchlácholit. Jindřich Trpišovský výsledek zápasu přisoudil neproměněným šancím, fanoušci Slavie, soupeře i experti ihned jeho tým vychvalovali. Ale pozor, těch šancí nebylo tolik. První zásadní si vytvořil až Ondřej Lingr po osmdesáti minutách hry, tu největší neproměnil až v úplném závěru Matěj Jurásek. Do té doby se ale Kevin Trapp solidně nudil, ačkoli měli hosté ze hry opticky více. Vše prostě nebylo ideální a bylo by chybou nad tím mávnout rukou.

Pokud odjeli z Frankfurtu s tím, že hra byla perfektní a chybělo štěstí, těch pár dalších klíčových kroků vpřed neudělají. Nepochybuji o tom, že se „sešívaní“ dostanou do jarní fáze Evropské ligy. A jelikož tři ze čtyř zbývajících utkání hrají doma, tato slova míří právě především na eliminační část soutěže. Tam se ukáže, jak je Trpišovského parta doopravdy daleko.