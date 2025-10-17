Slavia není na dobu bez Trpišovského připravena. Žádný druhý není, odchod by bolel
KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | S trochou nadsázky trvá vztah Slavie a Jindřicha Trpišovského už déle než mnohá manželství. A stejně jako manželství, i tady si oba subjekty prošly těžkými zkouškami. Na konci dne ale vždy vybruslí ruku v ruce vstříc světlým zítřkům a nejinak je tomu i nyní s chystanou novou smlouvou. Jedna věc je ale jistá a v Edenu s ní musí počítat. Pokud někdy dojde na rozvod, bude bolet.
Trpišovského dlouholetost v klubu patří k evropským unikátům. V době, kdy panuje s trenéry malá trpělivost, dynastie úspěchů je kvůli vysoké konkurenci těžko dosažitelná a sami kouči neustále koukají, kde je tráva zelenější, je sedm let a deset měsíců nevídaná věc.
V rámci top 10 evropských lig tomu může konkurovat pouze Frank Schmidt (Heidenheim, 18 let, 2 měsíce), Diego Simeone (Atlético Madrid, 13 let, 10 měsíců), Pep Guardiola (Manchester City, 9 let a 4 měsíce) a Gianpiero Gasperini (jeho mise v Atalantě skončila v létě na 9 letech a 1 měsíci).
Právě odchod italského mága z Bergama (kam shodou náhod Slavia zamíří příští týden), je příkladem toho, co Slavii čeká, až dlouhá Trpišovského éra jednou skončí.