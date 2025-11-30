Předplatné

Chelsea v oslabení ubránila kanonýry. Hned jsem věděl, že padne červená, řekl Merino

Mikel Merino (uprostřed) slaví gól se spoluhráči Eberechim Ezem a Mylesem Lewisem-Skellyou
Mikel Merino (uprostřed) slaví gól se spoluhráči Eberechim Ezem a Mylesem Lewisem-SkellyouZdroj: ČTK
Mikel Merino skóroval proti Chelsea
Liam Delap z Chelsea reaguje na rozhodčího
Brankář Chelsea Robert Sanchez (vpravo) skáče proti střele Viktora Gyoekerese z Arsenalu
Brankář Chelsea Robert Sanchez (vpravo) zachraňuje situaci před Viktorem Gyoekeresem z Arsenalu
Jurrien Timber z Arsenalu (vlevo) centruje přes Marcema Cucurellu z Chelsea
Reece James (vlevo) a Trevoh Chalobah z Chelsea komunikují během zápasu
Liverpool porazil West Ham
Daniel Konečný
Anglie - Premier League
Emotivní, bojovné, neúprosné. Takové bylo londýnské derby Chelsea s Arsenalem. Bitvu na Stamford Bridge zásadně ovlivnilo vyloučení domácího Moisese Caiceda v 38. minutě. Chelsea i v deseti dokázala jít do vedení, ale z dlouhého oslabení dokázala nakonec vytěžit jen bod za remízu 1:1. „Jsem na nás pyšný. Ukázali jsme charakter a kvalitu,“ chválil své mužstvo kapitán „Blues“ Reece James. Arsenal je nadále pohodlně v čele Premier League.

Mají stejnou školu. Enzo Maresca i Mikel Arteta se trenérsky vyučili u Pepa Guardioly. Společně tvoří v této sezoně nejlepší trojici Premier League. Kombinační hra ovšem nehrála v souboji druhé Chelsea s prvním Arsenalem prim. Od počátku bylo zřejmé, že na hřišti to bude tuhý boj. „Každý šel na plný plyn. V soubojích se jiskřilo. Bylo vidět, že jde opravdu o hodně,“ věděl Arteta.

Výsledkem bylo pětadvacet faulů, sedm žlutých a jedna červená karta. „Při takových číslech bych čekal ještě jedno vyloučení,“ poznamenal James. To jediné spískal Moises Caicedo. Ekvádorský záložník tvrdě došlápl na kotník Mikela Merina a sudí Anthony Taylor mu po návštěvě monitoru ukázal rovnou červenou kartu.

„Cítil jsem, jak se mi kotník prohnul, ale naštěstí mám mobilní klouby. Hned jsem věděl, že to byl ošklivý zákrok a bude následovat červená karta,“ přiblížil klíčový moment poškozený Merino.

Domácí první Caicedovo vyloučení v Premier League nerozporovali. V této sezoně to byla již čtvrtá červená, kterou Chelsea vyfasovala. Žádný jiný tým přitom neměl více než dva vyloučené. 

O pár minut později se Trevoh Chalobah domáhal stejně tvrdého potrestání pro Piera Hincapiého za loket ve tváři. Taylorovi dokonce ukazoval zranění na tváři, které způsobil loket stopera Arsenalu. Rozhodčí ovšem vytáhl pouze žlutou kartu.

„V poločase jsme trochu změnili rozestavení. Věděli jsme, že balon si už moc neužijeme, že budeme muset odolávat velkému tlaku a pokusit se nachytat je,“ prozradil část poločasových instrukcí James.

Vstup do druhé půle měla Chelsea famózní. Arsenalu nechala ochutnat jeho medicínu a Chalobah ji poslal po rohovém kopu hlavou do vedení. Hosté ovšem dokázali využít početní výhodu a Merino rovněž hlavou srovnal půlhodiny před koncem na 1:1. 

V závěru ještě Viktor Gyökeres nešetrně dohrál skluzem na hlavu Roberta Sáncheze. Španělský gólman naštěstí neutrpěl žádné zranění.

„Ve hře jedenáct na jedenáct jsme byli o hodně lepším týmem než oni. V deseti lidech už to bylo těžší, ale vyrovnali jsme se s tím báječně. Jsme lepší než minulou sezonu. Jsme blíže úplné špičce. Uvidíme, kde budeme na přelomu února a března, abychom si vytyčili jasný cíl. Dnes můžeme být s bodem spokojení,“ viděl pozitiva Maresca. 

To jeho protějšek už tak nadšený nebyl.

„Když nevyhrajete zápas, ve kterém hrajete více než poločas proti deseti, tak musíte být nespokojení. Samozřejmě máme za sebou velice těžký týden, který musíme hodnotit pozitivně. Těžko se mi hledají ta správná slova, protože jsme chtěli tři body, ale jsem pyšný na můj tým,“ cenil si Arteta vítězství nad Tottenhamem i Bayernem v součtu s remízou na hřišti před tímto kolem nejbližšího pronásledovatele.

Kanonýři jsou tak nadále na dobré cestě utnout již jednadvacet let trvající čekání na titul. 

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1393125:730
2Manchester City1381427:1225
3Chelsea1373324:1224
4Aston Villa1373316:1124
5Brighton1364321:1622
6Sunderland1364317:1322
7Manchester Utd.1363421:2021
8Liverpool1370620:2021
9Crystal Palace1355317:1120
10Brentford1361621:2019
11Bournemouth1354421:2319
12Tottenham1353521:1618
13Newcastle1353517:1618
14Everton1353514:1718
15Fulham1352615:1717
16Nottingham Forest1333713:2212
17Leeds1332813:2511
18West Ham1332815:2711
19Burnley1331915:2710
20Wolves1302117:282
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
