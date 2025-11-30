Chelsea v oslabení ubránila kanonýry. Hned jsem věděl, že padne červená, řekl Merino
Emotivní, bojovné, neúprosné. Takové bylo londýnské derby Chelsea s Arsenalem. Bitvu na Stamford Bridge zásadně ovlivnilo vyloučení domácího Moisese Caiceda v 38. minutě. Chelsea i v deseti dokázala jít do vedení, ale z dlouhého oslabení dokázala nakonec vytěžit jen bod za remízu 1:1. „Jsem na nás pyšný. Ukázali jsme charakter a kvalitu,“ chválil své mužstvo kapitán „Blues“ Reece James. Arsenal je nadále pohodlně v čele Premier League.
Mají stejnou školu. Enzo Maresca i Mikel Arteta se trenérsky vyučili u Pepa Guardioly. Společně tvoří v této sezoně nejlepší trojici Premier League. Kombinační hra ovšem nehrála v souboji druhé Chelsea s prvním Arsenalem prim. Od počátku bylo zřejmé, že na hřišti to bude tuhý boj. „Každý šel na plný plyn. V soubojích se jiskřilo. Bylo vidět, že jde opravdu o hodně,“ věděl Arteta.
Výsledkem bylo pětadvacet faulů, sedm žlutých a jedna červená karta. „Při takových číslech bych čekal ještě jedno vyloučení,“ poznamenal James. To jediné spískal Moises Caicedo. Ekvádorský záložník tvrdě došlápl na kotník Mikela Merina a sudí Anthony Taylor mu po návštěvě monitoru ukázal rovnou červenou kartu.
„Cítil jsem, jak se mi kotník prohnul, ale naštěstí mám mobilní klouby. Hned jsem věděl, že to byl ošklivý zákrok a bude následovat červená karta,“ přiblížil klíčový moment poškozený Merino.
Domácí první Caicedovo vyloučení v Premier League nerozporovali. V této sezoně to byla již čtvrtá červená, kterou Chelsea vyfasovala. Žádný jiný tým přitom neměl více než dva vyloučené.
O pár minut později se Trevoh Chalobah domáhal stejně tvrdého potrestání pro Piera Hincapiého za loket ve tváři. Taylorovi dokonce ukazoval zranění na tváři, které způsobil loket stopera Arsenalu. Rozhodčí ovšem vytáhl pouze žlutou kartu.
„V poločase jsme trochu změnili rozestavení. Věděli jsme, že balon si už moc neužijeme, že budeme muset odolávat velkému tlaku a pokusit se nachytat je,“ prozradil část poločasových instrukcí James.
Vstup do druhé půle měla Chelsea famózní. Arsenalu nechala ochutnat jeho medicínu a Chalobah ji poslal po rohovém kopu hlavou do vedení. Hosté ovšem dokázali využít početní výhodu a Merino rovněž hlavou srovnal půlhodiny před koncem na 1:1.
V závěru ještě Viktor Gyökeres nešetrně dohrál skluzem na hlavu Roberta Sáncheze. Španělský gólman naštěstí neutrpěl žádné zranění.
„Ve hře jedenáct na jedenáct jsme byli o hodně lepším týmem než oni. V deseti lidech už to bylo těžší, ale vyrovnali jsme se s tím báječně. Jsme lepší než minulou sezonu. Jsme blíže úplné špičce. Uvidíme, kde budeme na přelomu února a března, abychom si vytyčili jasný cíl. Dnes můžeme být s bodem spokojení,“ viděl pozitiva Maresca.
To jeho protějšek už tak nadšený nebyl.
„Když nevyhrajete zápas, ve kterém hrajete více než poločas proti deseti, tak musíte být nespokojení. Samozřejmě máme za sebou velice těžký týden, který musíme hodnotit pozitivně. Těžko se mi hledají ta správná slova, protože jsme chtěli tři body, ale jsem pyšný na můj tým,“ cenil si Arteta vítězství nad Tottenhamem i Bayernem v součtu s remízou na hřišti před tímto kolem nejbližšího pronásledovatele.
Kanonýři jsou tak nadále na dobré cestě utnout již jednadvacet let trvající čekání na titul.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2
Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27:12
|25
|3
Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4
Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5
Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6
Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7
Manchester Utd.
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8
Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9
Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|10
Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|11
Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|12
Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21:16
|18
|13
Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17:16
|18
|14
Everton
|13
|5
|3
|5
|14:17
|18
|15
Fulham
|13
|5
|2
|6
|15:17
|17
|16
Nottingham Forest
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17
Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|18
West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19
Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20
Wolves
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup