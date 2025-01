Bučení fanoušků? Nic, co by Sikoru rozhodilo. Zdravé sebevědomí je cesta

Čeští hokejisté do 20 let slaví s gólmanem Michaelem Hrabalem postup do semifinále mistrovství světa • profimedia.cz

Postup do čtvrtfinále přes Kanadu slaví také obránce Adam Jiříček • profimedia.cz

Čeští junioři slaví postup do bojů o medaile přes Kanadu • profimedia.cz

Eduard Šalé vede českou dvacítku do dalších bojů o medaile • profimedia.cz

Útočník Adam Židlický (uprostřed) má obrovskou radost po postupu české dvacítky do semifinále • profimedia.cz

Obránce Jakub Dvořák a brankář Michael Hrabal oslavují postup české dvacítky do semifinále mistrovství světa • profimedia.cz

Čeští junioři nadšeně zpívají státní hymnu po postupu do semifinále mistrovství světa • profimedia.cz

Poprvé nakrknul Petr Sikora zaplněné Canadian Tire Centre gólem po třiačtyřiceti sekundách. To hlavní ale přišlo v 10. minutě, kdy Beaudoinův ostrý faul poslal českého útočníka k ledu. Nějakou chvíli se nezvedal, těžký koňar musel vydechnout a poté rozchodit. Rozhodčí mezitím poslali kanadského hříšníka pod sprchy, zatímco rodák z Karviné se zanedlouho chystal do přesilovky.

A bylo to. Jakmile se Sikora dotkl puku, červená lavina v hledišti začala pískat, nadávat a bučet. Na celou řadu hráčů by podobná nevraživost okamžitě dolehla, jenže to není Sikorův případ.

Nejenže třinecký útočník překypuje rychlostí, šikovností a hokejovým myšlením, on je hlavně zdravě sebevědomý a správně drzý. A přesně taková DNA české juniory v posledních letech charakterizuje a zdobí. Do hlav jim ji vštěpoval Radim Rulík, zdárně v tom pokračuje Patrik Augusta.

Sikora se zkrátka nebojí. Ukazuje to i v extralize, kde o sobě dává vědět v dresu mistrovských Ocelářů. Někdy ovšem víc, než by si sami trenéři přáli. Zbytečnými tresty do konce utkání oslabil tým v zápase Ligy mistrů se Spartou a v 18. kole proti Mladé Boleslavi. Za zákrok na Davida Dvořáčka si navíc vysloužil od disciplinární komise jednozápasový distanc.

Kázeň prostě musí zlepšit, ví to i třinecký kouč Zdeněk Moták: „Je velice šikovný a kvalitní útočník, který toho může v hokejovém životě dosáhnout mnoho. Potřebuje si ale spravit hlavu, uklidnit se a dělat věci, které jsou důležité nejenom pro něj, ale hlavně pro tým.“

Jak prozrazuje první věta, v Třinci si moc dobře uvědomují, jakým talentem Sikora oplývá, byť v průměru dostává jen něco málo přes deset minut za zápas. Sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek dokonce o mladém útočníkovi prohlásil, že je budoucností nejen českého, ale možná i světového hokeje.

Poslouchá se to pěkně, ovšem cesta k cíli je ještě dlouhá. Nicméně juniorský šampionát k němu představuje další důležitý mezikrok. Sikora si svými výkony říká o to, aby jeho role po návratu k Ocelářům vzrostla. Třeba i za cenu toho, že někteří starší a prověřenější spoluhráči se na zápasy budou dívat z tribuny. Pod Javorovým by byli sami proti sobě, kdyby svůj diamant řádně neobrousili, zvlášť po tak povedeném mistrovství.

Borců s příjmením Sýkora, dokonce i s křestním jménem Petr, měl český hokej habaděj. Nyní přichází čas kluka s krátkou samohláskou a měkkým „i“.