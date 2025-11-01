Revize posil v lize: Kdo se trefil, kdo šlápl vedle? Cizinci v Baníku i akvizice Sparty
Letní přestupové období v české lize přineslo desítky nových jmen. Od zkušených reprezentantů po neznámé talenty z ciziny. Po podzimu už lze s odstupem říct, komu se nákupy povedly, kdo naopak propadl a které kluby dokázaly své kádry posílit nejlépe. Jablonec i Zlín těží z chytrých a nenápadných tahů, Spartě vyšel návrat Pavla Kadeřábka. Redakce iSport připravila známkování všech šestnácti prvoligových klubů.
1. FC Slovácko
16. místo, 8 bodů
Přišli: Daniel Tetour (Achnas), Alan Marinelli (volný hráč), Žan Medved (Nyíregyháza – host.), Jonathan Mulder (Hagelmann), Milan Rundič (Czestochowa), Martin Šviderský (Almería B).
Kdo se povedl: Zajímavě se jeví slovenský záložník Martin Šviderský, který nenašel dostatečné uplatnění ve Španělsku. Dříve prošel akademií Manchesteru United a ve Slovácku se záhy dostal do elitní jedenáctky. Pozici útočníka číslo jedna si vybojoval Slovinec Žan Medved, jenž zahrál výborně proti Spartě. Gól už dal i šikovný Argentinec Alan Marinelli.
Kdo se nepovedl: Rozpačitě zatím vyznívá angažmá zkušeného záložníka Daniela Tetoura, jehož brzdí zdravotní problémy. Stejně jako Milana Rundiče, známého z působení v Karviné. Do hektického doplňování mužstva v průběhu sezony patří i nizozemský levý obránce Jonathan Mulder, jenž po nadějném začátku vypadl ze sestavy.
Celková známka: 3
FK Mladá Boleslav
15. místo, 10 bodů
Přišli: Jiří Klíma (Baník), Josef Kolářík (Slavia), Filip Lehký (Dukla), Roman Macek (Lugano), Filip Matoušek (Dukla), David Pech (Slavia), Filip Prebsl (Slavia – host.), Matouš Krulich (Jablonec), Martin Šubert (Baník), Matěj Zachoval (Slavia), Jan Zíka (České Budějovice)
Kdo se povedl: Nejlepší formu si udržuje středopolař David Pech, který nadchl hlavně dvěma góly a dvěma asistencemi v prvních dvou kolech a patří mezi základní pilíře sestavy. Dobrý vstup do sezony měl i další technický záložník Roman Macek, jehož forma však postupem času klesá. Mezi pozitivními příchody lze určitě zmínit také dvougólového útočníka Jiřího Klímu.
Kdo se nepovedl: Hostování zatím vůbec nevychází Filipu Prebslovi. Stoper ze Slavie má jisté místo v základu, ale obrovský počet inkasovaných gólů jde z velké části i za ním. Sázka na mladíky si vybírá i svou daň. Možná se někteří za pár sezon změní v pilíře, ale zatím tato cesta k úspěchu nevede. Matěj Zachoval v této sezoně nenastoupil, Matouš Krulich má pouhých 23 minut.
Celková známka: 4
FC Baník Ostrava
14. místo, 10 bodů
Přišli: Viktor Budinský (Pardubice), Christian Frýdek (Liberec), Ondřej Kričfaluši (Slavia), Artur Musák (Michalovce), David Planka (Slavia), Srdjan Plavšič (Czestochowa – host.), Filip Šancl (Slavia – přijde až v zimě), Christ Tiéhi (Diósgyör – host.)
Kdo se povedl: Nejvýraznější je zatím dvacetiletý středopolař Planka, u nějž se zdá, že po zářijovém příchodu z Karviné ani nepotřeboval čas na aklimatizaci. Ostatní, například Frýdek s Kričfalušim, střídají lepší momenty s horšími. To platí i pro gólmana Budinského. Slovák na tři zápasy dobře nahradil krajana Holce, nicméně po gólové chybě s Hradcem Králové se zase posadil.
Kdo se nepovedl: Cizinci, jak už to tak v Ostravě poslední dobou bývá… Na Tiéhim s Plavšičem byla znát absence herní praxe i kondiční manko, navíc se zranili. Maďarský talent Musák byl zase poslán sbírat minutáž do druholigového béčka, u něj bude adaptace na českou nejvyšší soutěž trvat delší dobu. Normálně by to nevadilo, ale Baník oslabený letními odchody velkých opor potřebuje pomoct hned. Reálně hraje o záchranu.
Celková známka: 4
FK Pardubice
13. místo, 11 bodů
Přišli: Simon Bammens (Patro Eisden), Giannis-Fivos Botos (Slavia), Mikuláš Konečný (Slavia – host.), Luka Kharatishvili (Batumi – host.), Milan Lexa (Liberec – host.), Dominik Mašek (Liberec – host.), Jan Řezníček (Chrudim), Robi Saarma (Paide), Daniel Smékal (Podbrezová), Muhammed Suso (Paide), Jáchym Šerák (Chrudim), Divine Teah (Slavia – host.), Filip Vecheta (Karviná)
Kdo se povedl: Pardubice hodily bombu do přestupového dění těsně před zabouchnutím okna, kdy přivedly sedm borců. Zatím se vyplácejí ti méně nápadní, co nedorazili s takovou gloriolou. Trefou jsou matador a navrátilec Jan Řezníček, gólman Jáchym Šerák i Belgičan Simon Bammens, jenž zvládá roli útočníka i stopera. Dobře se ukazuje i Mikuláš Konečný, který je však nyní zraněný.
Kdo se nepovedl: Jasně, je brzy odsuzovat, ale zatím tápe vlastně celé trio potenciálně největších posil. Filip Vecheta, Giannis-Fivos Botos ani Divine Teah tým netáhnou, v popředí jsou starousedlíci, zejména Vojtěch Patrák. Hlavně útočník Vecheta je jasný propadák, i když zatím od nového trenéra Jana Trousila dostává šance.
Celková známka: 2–
FK Dukla Praha
12. místo, 11 bodů
Přišli: Namory Cissé (Austria Lustenau), Michal Černák (Jablonec), Boubou Diallo (Daugavpils), Jacques Fokam (Velvary), Pavel Gaszczyk (Plzeň), Eric Hunal (Slavia), Samuel Isife (Vlašim), Adam Jágrik (Jihlava), Tomáš Jedlička (Prostějov), Jakub Kadák (Lucern), Rihards Matrevics (Auda), Zlatan Šehovič (Partizan Bělehrad), Samson Tijani (RB Salcburk), Mouhamed Tidjane Traoré (Voždovac), Diego Velasquez (Pardubice), Matej Žitný (Slavia)
Kdo se povedl: Největší trefou je bezpochyby Samuel Isife. Pravý wingbek v úvodu sezony nadchl obrovskou rychlostí, vytrvalostí i technikou a po pár zápasech vysloužil rovnou přestup o další level výš a v lednu doplní kádr Slavie. Kvalitu prokazuje i brankář Matrevics, stoper Hunal levý bek Šehovič, univerzální křídelník Černák či útočník Cissé.
Kdo se nepovedl: Ofenzivní záložník Jakub Kadák patřil mezi největší jména, ale zatím toho příliš nepředvedl. V osmi ligových zápasech připsal jedinou asistenci a většinou patří mezi nejméně viditelné na place. Limity se jasně projevují i u „posil“ z nižších soutěží. Další útoční hráči Tomáš Jedlička nebo Jacques Fokam zatím v nejvyšší soutěži neprorazili.
Celková známka: 2
FK Teplice
11. místo, 11 bodů
Přišli: Jan Fortelný (Jablonec), Jaroslav Harušťák (Baník), Jakub Jakubko (Košice), Matyáš Kozák (Sparta), Kryštof Lichtenberg (Ml. Boleslav – host.), Hamza Ljukovac (Basaksehir – host.), Daniel Mareček (Ml. Boleslav), Matěj Náprstek (Hradec), Benjamin Nyarko (Liberec – host.), Matěj Pulkrab (Ml. Boleslav), Matej Riznič (Petržalka – host.), Matouš Trmal (Ml. Boleslav)
Kdo se povedl: Teplice vsadily na strategii oživení hráčů, kterým pšenka v jiných klubech nekvetla. Z tohoto pohledu ukazuje náznaky solidní formy Pulkrab, byť ho trápí zranění. Solidně se jeví i dříve trápící se Nyarko, a v základní sestavě se usadil i Riznič a Trmal. Drahá posila do brány schytala v úvodu sezonu zaslouženou kritiku, poslední měsíc je ale ve velké formě.
Kdo se nepovedl: Valná většina z plejády posil nehraje, nebo se potýká s formou. Průšvih je slovenský mládenec Jakubko, který po hororové premiéře nenastupuje. Za očekáváním jsou i Fortelný, Náprstek i Kozák. Bosenská enigma jménem Lukovac nepřišel v ideální kondici a nastupuje jen za béčko. Střela mimo a jeden z výsledků křečovitého přestupního období.
Celková známka: 4
Bohemians Praha 1905
10. místo, 16 bodů
Přišli: Ondřej Kukučka (Sparta – host.), Eric Ramírez (Dynamo Kyjev – host.), Benson Sakala (Mladá Boleslav), Vlasij Sinjavskij (Slovácko)
Kdo se povedl: Vlasij Sinjavskij, jemuž trenér Jaroslav Veselý našel ideální pozici, je dost možná jednou z nejlepších letních posil napříč ligou. Estonec působí v defenzivě jistě, ale ukazuje také kvalitu v klíčových přihrávkách, centrech i soubojích. Benson Sakala, klasická šestka, pomáhá brzdit protiútoky soupeřů. Má vysoké číslo v zachycených balonech, a hlavně je konzistentní.
Kdo se nepovedl: Rozhodně nejde o průšvihy, protože vedení klubu přivedlo hráče, které se snaží zapracovat do základu. To samé platí o útočníkovi Ericu Ramírezovi, který při prvních startech vypadal zajímavě. Začal však také vyloučením proti Plzni. Ondřeje Kukučku zbrzdilo na začátku sezony zranění, na větší šanci v konkurenci stoperů Jana Vondry a Lukáše Hůlky zatím čeká.
Celková známka: 2
FC Hradec Králové
9. místo, 17 bodů
Přišli: Mick van Buren (Cracovia), Vladimír Darida (Aris Soluň), Jakub Elbel (Olomouc – host.), Juraj Chvátal (Olomouc), Jakub Hodek (Dukla), Lucas Kubr (Zbrojovka), David Ludvíček (Dukla), Tom Slončík (Plzeň – host.), Alexandr Sojka (Plzeň), Jakub Uhrinčať (Sparta)
Kdo se povedl: Absolutní trefou je Darida, vysoce respektovaný vůdce. Vyplatilo se svést těžký boj s konkurencí o Slončíka, i on dodal Votrokům jiný herní rozměr. Po nástupu do akce se skvěle jeví také levonohý stoper Elbel. Všichni do jednoho pomohli Hradci dostat se z těžkopádného rozjezdu do sezony. Smůlou je, že se vážně zranil pravý wingbek Chvátal.
Kdo se nepovedl: Rozhodně se mnohem víc čekalo od Ludvíčka, víceméně automaticky se počítalo s tím, že si najde místo v sestavě a bude hrát. Jenže posila z Dukly nehraje. A to vůbec. Od poloviny srpna odehrál v lize jen pět minut… Zcela bez vytížení je Kubr. U něj se ale dopředu čekalo, že větší prostor si bude muset vybojovat. Zatím se mu to nedaří.
Celková známka: 2–
Slovan Liberec
8. místo, 17 bodů
Přišli: Toumani Diakité (Daugavpils), Petr Juliš (Hradec), Petr Hodouš (Sparta), Hynek Hruška (Sparta), Ivan Krajčírik (Lódž), Ermin Mahmič (Lafnitz), Lukáš Masopust (Slavia), Lukáš Mašek (Mladá Boleslav), Ange N’Guessan (Turín – host.), Daniel Rus (Sparta – host.), Afolabi Soliu (Táborsko), Vojtěch Stránský (Mladá Boleslav), Filip Špatenka (Dukla)
Kdo se povedl: Jan Nezmar a spol. opět stříleli po talentech a relativně přesně. Soliu a Mahmič už teď rozhodují zápasy, jejich strop je navíc mnohem výš. Hodouš a volní hráči Stránský a Mašek zase zamířili rovnou do základu, především mladý útočník zaujal. Největší trhák je ale angažování stopera N’Guessana, který už teď vypadá jako hráč zralý na přesun do top 5 lig.
Kdo se nepovedl: Křídelníky Juliše a Špatenku neprovázela pověst velkých kanonýrů a zatím neprorazili. To je problém, zvlášť v kombinaci s odchodem Ghaliho. Další posily dostávají čas pro adaptaci a jsou spíš pro budoucnost – řeč je o Hruškovi, Rusovi či Diakitém. Celkově si Slovan nemůže příliš stěžovat, byť ze zkušených hráčů dorazil pouze Masopust.
Celková známka: 2
MFK Karviná
7. místo, 19 bodů
Přišli: Ousmane Condé (Vyškov), Jan Fiala (Olomouc – host.), Abdallah Gning (Teplice), Jan Chytrý (Jihlava), Jakub Křišťan (Slovácko), Albert Labík (Slavia – host.)
Kdo se povedl: Univerzál Albert Labík se stal naprosto nepostradatelným. V ligovém zápase ještě ani jednou nechyběl, navíc už také jednou skóroval. Nastoupil na levém i pravém bekovi, středním záložníkovi nebo na pravém křídle. Jeho příchod se extrémně povedl. Stejně jako v případě pětigólového Abdallaha Gninga, jenž zkraje sezony sebral místo Filipu Vechetovi.
Kdo se nepovedl: Ousmane Condé přicházel z druholigového Vyškova s vizitkou rychlonohého a tahového hráče, který se podobá Ebrimu Singhatehovi. Byť v něm dřímá velký potenciál, v Karviné ho zatím úplně neukázal. V úterním utkání osmifinále MOL Cupu se Slováckem se objevil v základní sestavě, kouč Marek Jarolím ho ale v 58. minutě stáhl. Chce to ještě čas.
Celková známka: 2
FC Zlín
6. místo, 20 bodů
Přišli: Samuel Belaník (Žilina), Michal Cupák (Kroměříž) Michal Fukala (Baník), Jan Kalabiška (Pardubice), Milan Knobloch (volný hráč), Matěj Koubek (Hradec Králové), Antonín Křapka (Bohemians), André Lopes (FC Porto B), Marián Pišoja (B. Bystrica), Tom Ulbrich (Vyškov).
Kdo se povedl: Učitel z Kroměříže hvězdou Chance Ligy? Tento příběh píše na podzim Michal Cupák, ještě v minulé sezoně hráč MSFL. S bilancí 4+3 je jasně nejproduktivnějším hráčem týmu. Pravidelně nastupuje i většina ostatních letních nováčků. Po nepovedeném angažmá v Baníku se nakopl Michal Fukala, dva góly už má na svém kontě žolík Koubek, jeden Pišoja s Kalabiškou.
Kdo se nepovedl: Slovo „posila“ se vůbec nehodí k Andrému Lopesovi. Portugalský krajní hráč ze slavného FC Porto se do užšího kádru nedostal, dosud si nezvykl na jiné pojetí fotbalu, než byl zvyklý ze své rodné země. Přes Stanislava Dostála se podle očekávání neprosazují do sestavy brankáři Knobloch s Belaníkem.
Celková známka: 1–
SK Sigma Olomouc
5. místo, 20 bodů
Přišli: Michal Beran (Jablonec), Andres Dumitrescu (Slavia – host.), Ahmad Ghali (Liberec), Matúš Hruška (Dukla), Tomáš Huk (Glivice), Dominik Janošek (Breda), Tihomir Kostadinov (Glivice), Matúš Malý (Ružomberok), Simion Michez (Slavia – host.), Jásir Núr (Al Ahly), Muhamed Tijani (Slavia – host.), David Tkáč (Zlín), Daniel Vašulín (Plzeň – host.)
Kdo se povedl: Zatím jednoznačně vévodí pětigólový Vašulín, host z Plzně vyhrál interní souboj o pozici útočníka číslo jedna a důvěru trenéra Janotky splácí. Nepřekvapilo by, kdyby ho Hanáci chtěli vykoupit, byť opci nemají. Postupně se zvedají i nejdražší posily ze severu Čech: středopolař Beran a křídelník Ghali. Slušně se jeví zkušené duo Huk a Kostadinov, které dorazilo z Ekstraklasy.
Kdo se nepovedl: Na slávistech Tijanim a Dumitrescovi je bohužel extrémně vidět, že se jim na Hanou moc nechtělo. Především obrovský útočník mrhá brutálním potenciálem, jak v neděli zmínil i kouč Trpišovský. Naprostým průšvihem je potom angažmá záložníka Janoška, který fakt nepatří mezi Janotkovy oblíbence. Vědělo se, že do způsobu hry Sigmy se nehodí, a podle toho to vypadá…
Celková známka: 2–
FC Viktoria Plzeň
4. místo, 22 bodů
Přišli: Tomáš Ladra (Mladá Boleslav), Karel Spáčil (Hradec Králové), Denis Višinský (Liberec), Adrian Zeljkovič (Trnava)
Kdo se povedl: Jednoznačně Karel Spáčil. Pod Miroslavem Koubkem naskočil okamžitě do základu, v lize začal gólem v Pardubicích, skóroval i na Servette Ženeva a v sezoně přidal ještě další dvě trefy (Lanžhot, Malmö). Na levé straně si vyhoví s Václavem Jemelkou, s nástupem Martina Hyského začíná zkoušet i post šestky uprostřed pole. Kandidát do reprezentace.
Kdo se nepovedl: Tomáš Ladra přišel z Mladé Boleslavi jako ligou ostřílený, technicky vyspělý a pravidelně bodující hráč. V Plzni ale zatím nedokáže plnit náročná očekávání jako jeden z těch, co mají vykompenzovat chybějící body od Pavla Šulce (v lize ze 12 zápasů 1+3). Hledá se pro něj ideální pozice v sestavě, určitě sám od sebe očekává mnohem víc.
Celková známka: 3
Slavia Praha
3. místo, 27 bodů
Přišli: Daiki Hašioka (Luton) Dominik Javorček (Žilina), Erik Prekop (Baník) Michal Sadílek (Twente), Muhammed Cham (Trabzonspor) Youssoupha Mbodji (Jihlava), Youssoupha Sanyang (Öster),
Kdo se povedl: Lze se zatím spíše jen chytat stébel. Nicménně alespoň kreativec Cham ukazuje, že v něm dřímá velký potenciál hru Slavie změnit a rozhodovat zápasy. Výhled do budoucna má rozhodně i Mbodji, byť je zatím spíše rozpačitý. Slavia cílila na správné posty, žádný ale dosud nepřinesl kvalitu do základní sestavy.
Kdo se nepovedl: Už nyní lze říct, že Hašioka na Douděru v sestavě nezatlačí. Že by českého beka nahradil, to už vůbec. Daleko pod svým standardem hraje i Sadílek, který je ze silné středové řady dosud zřejmě nejslabší. Největší průšvihy jsou i vzhledem k cenovkám Sanyang, který sbírá minuty za béčko, a Prekop za nějž Slavia vyměnila tři talentované mladíky.
Známka: 4
FK Jablonec
2. místo, 28 bodů
Přišli: Nassim Innocenti (Košice), Samuel Lavrinčík (Ružomberok), Beni Makouana (Žytomyr – host.), Matěj Malensek (Radomlje), Samuel Obinay (Metalist – host.), Renato Pentalon (Estrela), Lukáš Penxa (Sparta – host.), Antonín Růsek (Olomouc – host.), Richard Sedláček (Teplice), Filip Zorvan (Olomouc).
Kdo se povedl: Rozjíždí se sice pozvolna, ale už začíná mít velký vliv na hru. Filip Zorvan, jenž dorazil jako reakce na odchod Michala Berana, i když nejde o totožné typy, ukazuje kvalitu, kterou rozpálil nejvíc v minulé sezoně. Slušně si vede také další Střeďák Richard Sedláček, šance dostává Antonín Růsek.
Kdo se nepovedl: Zklamáním pro hráče i pro Spartu je nedostatek prostoru pro hostujícího mladíka Lukáše Penxu. Další posily dorazily (zatím) spíš jako jména pro rozšíření kádru, případně jako možnosti do budoucna. Nikdo další si v tuto chvíli nemůže nárokovat místo v základní jedenáctce a vlastně ani v užší rotaci.
Celková známka: 2
AC Sparta Praha
1. místo, 30 bodů
Přišli: Santiago Eneme (Liberec), Dominik Hollý (Jablonec), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Garang Kuol (Newcastle U21), Sivert Mannsverk (Ajax – host.), Jakub Martinec (Jablonec), John Mercado (AVS), Kevin-Prince Milla (Dukla).
Kdo se povedl: Start do sezony se mu náramně vydařil. Pavel Kadeřábek se stal lídrem, okamžitě přinesl bundesligovou kvalitu. Oproti Angelu Preciadovi nabízí absolutní spolehlivost do defenzivy. Zaujal také John Mercado. Krajní hráč z Ekvádoru má ostrou levačku a driblink na vysoké úrovni, je rychlý a současně důrazný v soubojích. Chybí snad jen větší produktivita.
Kdo se nepovedl: Dvě posily, které dorazily ještě před návratem Briana Priskeho. Dominik Hollý, jehož aktuálně sráží zranění, si zatím složitě zvyká na letenskou úroveň. Santiago Eneme nastupuje z lavičky a ve středu hřiště vypadá zajímavě s míčem, ale zřejmě si větší důvěru realizačního týmu nezískal. Kevin-Prince Milla je v konkurenci Albiona Rrahmaniho a Jana Kuchty nevýrazný.
Celková známka: 2–