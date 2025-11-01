Čtyři duely v pěti dnech? Možná na playstationu, smál se Bernad po návratu do Boleslavi
Po minulé sezoně zabalil extraligovou kapitolu a řešil, co dál s hokejovou kariérou. Obránce David Bernad si zvolil prvoligový Tábor, v návrat do nejvyšší soutěže už ani nedoufal. Přesto se v pátek dočkal. Při rozsáhlé marodce se vrátil do Mladé Boleslavi a Bruslařům pomohl k důležité výhře 3:2 nad Litvínovem. „Vrátil jsem se domů,“ usmíval se jednatřicetiletý zadák po utkání. V rozhovoru se rozpovídal o svém současném mentálním nastavení i o práci rozhodčího, v níž se našel.
Jaký byl návrat na boleslavský led?
„Jedním slovem vítězný, to je nejdůležitější. To, co se dělo na konci, bylo skvělé, ale tady je to o týmu. Tři body jsou doma a to je nejdůležitější.“
Zmiňujete konec zápasu, kdy kotel vyvolával vaše jméno.
„To bylo úžasné, skvělé. K tomu není co dodat. Všem moc děkuju.“
Čekal jste, že ještě někdy obléknete dres Bruslařů?
„Upřímně ne. Pro mě to skončilo loni, kdy jsem to v hlavě kousal těžko. Úplně jsem nepřepokládal, že by taková situace mohla přijít. Taková kalamita zranění, co se tady stala. Vyšlo to, jsem hrozně rád a kdykoliv zazvoní telefon, pojedu rád znova.“
Kdy jste se dozvěděl, že je možnost jít si zahrát extraligu?
„Shodou okolností jsme v Táboře hráli úterý a středa, takže dost těžké a náročné zápasy. Ve středu večer mi kluci sporťáci volali, jak se cítím, jestli jsem zdravý a jak jsem na tom. Jestli bych si jel zahrát, jestli to vůbec mají v Táboře řešit. Řekl jsem, že jo, že jsem v pohodě. Jestli chtějí, ať to zařídí v Táboře, já kdykoliv rád přijedu. Všechno se seběhlo tak, že jsem si ve středu sbalil věci a ve čtvrtek už jsem tady trénoval.“
Musel jste platit zápisné v kabině?
„Nějaké takové blbosti tam padaly. Jelikož jsem tady byl pokladník docela dlouho, říkali, ať vrátím všechny peníze, co jsem od nich vybral. (směje se) Před zápasem jsem samozřejmě něco vypsal, to jim rád zaplatím, protože se vyhrálo. Dál se uvidí.“
Jaké pocity jste prožíval, když jste vyjel na led?
„Vrátil bych se k tomu, jaké byly pocity, už když jsem přišel. Vrátil jsem se domů. Bylo to pro mě skvělé, připomínky od kluků, se kterými jsme tady nějaký čas strávili, byly pichlavé, ale skvělé. Vyjet potom na led na rozbruslení, udělat si věci podle sebe, jak jsem byl zvyklý… Skvělé.“
Na dresu jste měl číslo 30, ale helma vám zůstala původní se sedmnáctkou.
„Helma ještě zůstala, ležela polepená někde ve skladu. Asi ji chtěli někam vystavit. Samozřejmě jsem klukům vynadal. Třicítka, ještě XLko… Je to problém, ale co se dá dělat.“ (směje se)
V neděli na Spartu? Uvidíme...
Byl velký rozdíl zvyknout si z Maxa ligy zase na extraligu?
„Rozdíl to byl hlavně v herním systému. V Táboře to máme postavené trošku jinak, takže jsem se musel soustředit na to, jak se to tady hraje. Jinak se to v rámci možností dost podobalo.“
Uvědomoval jste si, o jak důležitý zápas pro Boleslav šlo? V tabulce byla předposlední, Litvínov poslední.
„Když jsem viděl nastavení v dnešním zápase, strach jsem neměl. Mentalita byla od začátku nastavená tak, že jdeme vyhrát. Plně jsem tomu věřil. Ve finále jsem si říkal, že já nemám co ztratit, tímhle zápasem jsem mohl jenom získat. Doufám, že jsem týmu pomohl a jsem fakt strašně rád, že se vyhrálo.“
Boleslav čeká do reprezentační přestávky ještě jeden zápas v neděli na Spartě. Bavili jste se už o tom, jak to s vámi bude dál?
„Zatím ne, zatím jsme řešili, že jsem tady dneska a v sobotu jedeme s Táborem na Vsetín. Pořádný výlet. Jestli bude neděle, to je ve hvězdách. Uvidíme, jak to vyjde.“
To jsou čtyři zápasy v pěti dnech, případně pět v šesti. Kdy naposledy jste hrál takovou porci?
„Nevím, nevím. Možná někdy na playstationu.“ (směje se)
Zvládá tělo takovou zátěž?
„Relativně dobré, všude to funguje. Udělám si, co je potřeba, nikdo mě v tuhle chvíli nenutí, abych šel třeba do posilovny. Snažím se mít kvalitní spánek, kvalitní jídlo a nějakým způsobem zatím funguju. Doufám, že to zvládnu.“
Ukázal vám první start za Boleslav, že na extraligu ještě stačíte?
„Nevím, to je na posouzení ostatních. Nechci to úplně hodnotit. Ale u mě byl po poslední sezoně největší problém hlava. Jestli vůbec pokračovat, jak fungovat. Jestli na to mám, nebo nemám, nechám na posouzení ostatních.“
Letos jste si hlavu nastavil jinak?
„Letos v tom má hlavní prsty přítelkyně. Řekla mi, že by ještě chtěla, abych hrál. To byl pro mě největší popud. Já se nastavil tak, že chci, abych měl z hokeje radost, aby mě to bavilo. Zkusím vypnout od stresů, které kolem hokeje jsou. Ať to lidi vnímají, jak chtějí, jsme pod tlakem pořád. Ať to je větší nebo menší tlak, pořád tam je. Konkurence lidí a tak dále. Důležité pro mě bylo si uvědomit, že se hokejem nechci stresovat, ale pokračovat v něm tak, aby mě to bavilo.“
Daří se to v Táboře?
„Zatím v rámci možností jo, i když výsledky nejsou úplně dvakrát přesvědčivé. Ale věřím, že se chytneme třemi čtyřmi zápasy. Kolektiv je tam neskutečný. Pak se semkneme, kousneme a budeme tabulkou stoupat.
Rozhodčí vždycky někoho nase*e
Kam se posunula vaše kariéra rozhodčího?
„Taky se to posunulo. Před sezonou jsem udělal nejvyšší rozhodcovskou licenci, co můžu mít, a posunul jsem se na pozici, že pískám ligu juniorů, ligu dorostu a krajský přebor chlapů. Zase jsem se posunul o kousek výš. Když na to budu mít, rád budu pokračovat. Ale určitě nechci mít jako prioritu, že chci někam šplhat. Když to půjde, budu rád, budu se tomu věnovat. Dost mě to baví. Ale když to ne, tak bohužel.“
Jak často pískáte?
„Zajímavá otázka. Většinou pískám pátek a neděle. Shodou okolností to vyšlo, že jsem dneska měl volno. Samozřejmě bych zrušil pískání. Ale vychází to tak, že ve středu hraju v Táboře, v pátek někde po okolí pískám, v sobotu hraju v Táboře a v neděli znova pískám. I v tomhle směru je to dost náročné.“
V zápase proti Litvínovu jeden z fanoušků křičel na rozhodčího Šindela, že jako hráč byl dobrý, ale na pískání ať se radši vykašle. Jste připravený na podobné poznámky?
„Jo, tohle musíte pustit jedním uchem tam, druhým ven. Buď písknete, je nasraná jedna strana, nebo nepísknete a je druhá. Nikdy není správné cesty.“ (směje se)
Co koně a parkur? Pořád se tomu věnujete?
„Jo, snažím se. Teď bylo náročnější období, protože jsem se na začátku sezony zranil. Asi tři týdny ježdění jsem vynechal, ale pořád se snažím tomu věnovat a kolem koní se pohybuju pořád. Co jde, to se snažím stíhat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|12
|3
|1
|3
|60:40
|43
|2
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|3
Pardubice
|20
|9
|2
|2
|7
|61:48
|33
|4
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|5
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|6
Mountfield
|19
|8
|4
|0
|7
|51:43
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž