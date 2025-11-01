Předplatné

Sebekritický Malík: Nepodržel jsem... Co si vyříkával se spoluhráči, neprozradil

Plzeňský brankář Nick Malík inkasuje gól
Plzeňský brankář Nick Malík inkasuje gólZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Hráči Plzně se radují z gólu proti Kometě
Gólman Komety Aleš Stezka při zákroku
Plzeňský bek Jakub Jeřábek v souboji s Kristiánem Pospíšilem z Komety Brno
Brněnští hokejisté se radují ze vstřelené branky kapitána Jakuba Fleka (uprostřed)
Plzeňský gólman Nick Malík čelí pokusu Tomáše Zohorny z Komety Brno
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Nadále zůstává druhým nejúspěšnějším brankářem současného extraligového ročníku. Utkání s Kometou (4:3n) ve 20. kole by však gólman Plzně Nick Malík z osobního výkazu raději umazal. Radost ze dvou získaných bodů a potvrzení druhého místa v tabulce proti úřadujícímu mistrovi v případě třiadvacetiletého muže s maskou kalil subjektivní pocit. „Úplně jsem nepodržel. Nebyl to můj nejsilnější zápas,“ uznal bez okolků Malík.

Dvě nepřehledné situace kolem branky v první třetině ještě přežil bez ujmy. Pak ovšem Nick Malík propustil dalekosáhlou střelu Jakuba Fleka, na níž ideálně viděl. Plzeň pak s talentem mezi tyčemi prohospodařila vedení 3:1, hlavně brněnskému vyrovnání šlo předejít, kdyby si gólman lépe poradil s rozehrávkou.

Je těžké se v takovém zápase z pozice brankáře udržet stoprocentně připravený?
„Kolik na mě šlo střel? Jestli to víte z hlavy.“

Devatenáct i s prodloužením, zatímco protějšek Aleš Stezka čelil 34 ranám.
„Zas tak málo to není, v tom se musím udržet. Samozřejmě byl to zvláštní zápas, včetně prvního inkasovaného gólu. Situace, kdy to skákalo, nebo na mě jeli, najednou otočka, žabička. Přišlo mi to jako freestyle. Nešlo se do toho zápasu ničím dostat. Chvilku nic neměli, pak jede Flek třikrát sám, což je těžký. Nebyl to můj nejsilnější zápas.“

Cítíte to tak, přestože jste zastavil všechny nájezdy a právě několik úniků nejlepšího ligového střelce v závěru utkání?
„Asi jsem to musel týmu vrátit. Myslím, že jsme o bod přišli, abych byl upřímný. Měli jsme mít tři. Za dva jsme rádi, ale třetí měl být na naší straně. V nájezdech jsem to musel vrátit.“

Čím jste brněnské šikuly přečetl?
„Víme, co kluci dělají a mají připravené. Nejtěžší byl asi Flek, protože v zápase na mě jel víckrát, takže už všechno tak nějak zkusil. Prostě jsem čekal, co vymyslí.“

Co jste si pomyslel, když 20 sekund před koncem základní hrací doby na vás upaloval sám?
„Říkal jsem si, že puk musím chytit, jinak bude průser. Naštěstí snad ani netrefil branku.“

Hned v první třetině sudí zkoumali dvě další gólové situace v podání Tomáše Zohorny. Byl jste si jistý, že nedojde k uznání branky?
„U té první ne. Myslel jsem si, že jejich hráč kopal do mě, ale když jsem situaci viděl na kostce, tak jsem si říkal, že si puk možná skopl jako první náš obránce. Při druhé situaci jsem naopak věděl hned, to šli jenom zkontrolovat. Gól to vůbec nebyl.“

Trefa Brna na 3:3 byla horlivým předmětem vašich diskuzí s obránci.
 „Ano, už jsme si to vyříkali.“

Prozradíte detaily?
„Ne.“

Spoluhráči vás podpořili?
„Jasně, to k tomu patří. Chybu můžu udělat já, stejně jako kdokoliv jiný. Proto hrajeme kolektivní sport, abychom se všichni podrželi.“

Co pozitivního můžete pronést k týmovému výkonu?
„Kluky bych pochválil, že jsme pořád udržovali tlak. Úplně jsem je nepodržel. Děkuji, že dali tři góly, protože díky tomu jsme možná brali ten bod navíc.“

