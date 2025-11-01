ONLINE: Fulham - Wolves 1:0. Krejčí na postu záložníka, hosté hrají v deseti
Čekání na první výhru se protahuje… Dočkají se fotbalisté Wolves s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím v 10. kole anglické Premier League na hřišti Fulhamu? Zatím „vlci“ zapsali pouze dva body a patří jim poslední příčka. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16:3
|22
|2
Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16:11
|18
|3
Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17:7
|17
|4
Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|5
Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17:7
|16
|6
Manchester Utd.
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|7
Liverpool
|9
|5
|0
|4
|16:14
|15
|8
Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9:8
|15
|9
Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|10
Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12:9
|13
|11
Brentford
|9
|4
|1
|4
|14:14
|13
|12
Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|13
Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|14
Everton
|9
|3
|2
|4
|9:12
|11
|15
Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|16
Burnley
|9
|3
|1
|5
|12:17
|10
|17
Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|18
Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5:17
|5
|19
West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20
Wolves
|9
|0
|2
|7
|7:19
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup