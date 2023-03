Pravidla fotbalu jsou moc složitá, po zavedení VAR se musí zjednodušit

Se zavedením technologie VAR se naplno projevila komplikovanost, v některých případech i nesmyslnost, fotbalových pravidel. Ta byla složitá už dřív, ale spousta rozhodnutí se dala svést na to, že se fotbal zrychluje, rozhodčí něco neviděl, špatně stál, někdo mu bránil ve výhledu. Tohle všechno s videem padá. Pokud vznikají situace, kdy i po jejich zhlédnutí z několika záběrů televizních kamer se experti a fanoušci nejsou schopni jednoduše shodnout, zda došlo, nebo nedošlo k porušení pravidel, je něco špatně. Pravidla podle mého názoru nejsou dobře nastavená. Zároveň se ptám: v čí je to prospěch?

Rovnou si odpovím: určitě nejsou pravidla nastavena ve prospěch fotbalu. Vždyť hráči, trenéři a fanoušci, kteří se ve fotbale pohybují celý život, nechápou spoustu rozhodnutí a nejsou schopní některé situace sami posoudit. V důsledku zavedení technologie VAR se podle mě musí některá pravidla zjednodušit!

Postavím proti sobě dva zápasy ze začátku března, kdy v Lize mistrů hrála Chelsea s Dortmundem a ve FORTUNA:LIZE Zlín se Spartou. V obou zápasech byly velmi podobné situace v pokutovém území, když hráč Dortmundu, respektive Zlína, zahráli rukou. V prvním případě rozhodčí penaltu neodpískal, ale VAR ho upozornil, že by měl situaci přezkoumat a penalta se kopala. Ve druhém případě rozhodčí ruku taky neodpískal, ale VAR neintervenoval s vysvětlením, že když je ruka do 45 stupňů, tak je to ještě povoleno. Kdo a jak měří ty stupně? To sedí u videa někdo s pravítkem? Další nepochopitelná „penalta“ za ruku byla odpískána tento týden v zápase Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Lipskem.

Ruka od těla by podle mě měla být pořád rukou, tedy nedovolené hraní. Místo toho skoro u každého hraní rukou řešíme, jestli byla v přirozené poloze, nepřirozené poloze, v jakém úhlu, jak moc rozšířila plochu těla, kde vlastně začíná ruka. Pravidla by měla být nastavena tak, aby nevznikal debatní prostor, což se děje teď. Máme video a stejně nejsme schopní se domluvit - pak je čas na změnu.

Co si vzít příklad z hokeje, kdy hráči ručí za svou hokejku? A já tvrdím, že by v pokutovém území měl každý hráč „ručit za své ruce“. Proč se tomu vlastně fotbal tak vehementně brání? Všichni pořád mluví o tom, že chceme, aby padalo víc gólů, tato změna by tomu jistě pomohla.

Hra rukou je pravidlo, na kterém lze ukázkově demonstrovat zmíněnou složitost. Zatímco faul striktně a exaktně posoudit nejde, u ruky to jde. Buď se míč ruky dotkne, nebo ne. Takto nastavené pravidlo by bylo všem jasné, ubylo by sporných situací, které jen vyvolávají vášně, vydráždí fanoušky, hráče a trenéři kvůli tomu končí na tribunách. Vyhovovat to může snad jen rozhodčím, kteří si každý svůj verdikt můžou obhájit. Jako by nám nestačila komplikovanost posuzování faulu v pokutovém území.

Ale není to jen hra rukou. Stejně bych zjednodušil pravidlo o mrtvém ofsajdu, což jsou situace, které leckdy ovlivňují vstřelení gólu. Ve finále ale nikdo nemůže říct, co brankáře opravdu ovlivnilo, že míč nechytil. Jsou to jen dojmy. Na jednu stranu budeme díky ofsajdové čáře řešit centimetry a tuto věc ponecháme na subjektivním úsudku?

A můžeme pokračovat rozběhem před penaltou. Vrátím se k zápasu Chelsea s Dortmundem, kdy se hráč během rozběhu zastavil, nedal gól, ale fotbalisté obou týmů vběhli do pokutového území, takže se penalta opakovala. Při druhém rozběhu se exekutor opět zastavil a dal gól. Nebo se nezastavil, pouze zpomalil? O tomhle momentu se hodně mluvilo, v podstatě rozhodl o postupujícím do čtvrtfinále Ligy mistrů a ani s odstupem týdnů nepanuje shoda na tom, jestli rozhodčí rozhodl správně.

Já bych zastavování během rozběhu při penaltě zakázal. Anebo pak tedy netrestejme hráče za to, že dříve vyběhnou do pokutového území. Panenka taky nezastavil a o jeho gólu se mluví už skoro 50 let.

Můžeme investovat miliony do VAR, do ofsajdové čáry, ale právě tyhle situace, které jsem popsal výš, rozhodují o výsledku. Chápu, že když se pravidla tvořila, tak se nepočítalo s dnešními technologiemi, ale doba se vyvíjí, pravidla se průběžně a kontinuálně upravují a myslím, že je správný čas se o tom velmi intenzivně bavit.

O pravidlech fotbalu rozhoduje mezinárodní pravidlová komise IFAB. V dubnu se bude v Praze konat velké zasedání zástupců evropských fotbalových soutěží, tam tohle téma za českou ligu stoprocentně otevřeme.

Autor je předsedou Ligové fotbalové asociace