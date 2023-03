Dortmund se zlobí po penaltě: Je to vtip! Vypadli jsme kvůli rozhodčímu

Kai Havertz se natlačil do slibné šance • Reuters

Kai Havertz napálil míč do branky, ale radoval se marně... Byl z toho ofsajd • Reuters

Enzo Fernández a Kai Havertz po postupu do čtvrtfinále • Reuters

Chelsea zvládla těžký úkol, v odvetě osmifinále Ligy mistrů porazila Dortmund 2:0 a zajistila si účast mezi nejlepší osmičkou. Vítězný druhý gól ovšem vzbudil veliké emoce, hráči Borussie cítili křivdu. Hlavní terč jejich hněvu? Rozhodčí Danny Makkelie. Nizozemský sudí nechal v 53. minutě opakovat pokutový kop, ze kterého Kai Havertz rozhodl, ačkoliv první pokus poslal do tyče. „Vypadli jsme kvůli rozhodčímu, to extrémně bolí,“ zlobil se záložník Emre Can.