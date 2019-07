Start v Belgii je dobré oživení. Froomova absence může Tour prospět | iSport.cz

Je výborné, že se startuje v Belgii, což je oživení, je to cyklistická země a vždy, když byl start v Belgii nebo Nizozemsku, to stálo za to. A pro závodníky je to super zpráva, co se týče cestování. Tím, že Belgie sousedí s Francií, to pro ně znamená, že je nečeká žádný šílený přelet, jako se spekulovalo u Gira i Tour někde daleko na východě nebo v Americe. Takže pro mě je to, v pozitivním slova smyslu, zajímavost na začátek, a pak už to kopíruje tu klasickou Toru de France.

Co se týká hor, je Tour pro cyklisty skvělá v tom, že ty kopce znají. Nevymýšlí se tam žádné bláznivé věci jako na Giru, kde se snaží vybírat šílené kopce, které ještě nikdo nikdy nejel. Tady Tourmalet, Galibier, Mt. Ventux, Alpe d´Huez se s nějakou pravidelností střídají nebo jsou v itineráři všechny a z toho pohledu je Tour pro závodníky dost předvídatelná. Pak je jen důležité, v jaké fázi etapy ten kopec je.

Tady je Tourmalet na závěr… Je to tak tvrdý kopec, že nikdo nebude moc útočit dřív a pod poslední kopec najedou závodníci plus minus pohromadě a rozdají si to v posledním stoupání. Ale nevíme, jaký bude průběh. Jinak se to hodnotí teď před startem a jinak to může vypadat po týdnu, kdy, aniž bych to někomu přál, může někdo z lídrů spadnout, nebo ztratí čas a bude muset útočit brzo.

Já sám jsem Tourmalet nikdy nejel, ale je to takový obecný trend, že na Tour ty kopce nejsou tak prudké, jako třeba na Giru v Dolomitech. Třeba Alpe d´Huez je poměrně prudký a tvrdý kopec, kdežto třeba Galibier nebo Tourmalet, aniž bych jim chtěl ubírat slávu a náročnost, jsou víc, jak se říká v angličtině, steady.

Chybět bude Chris Froome, který k Tour směřoval svou přípravu. Ale aniž bych mu přál něco špatného, paradoxně to může Tour prospět, bude teď určitě zajímavá. Poté, co všechno vyšlo najevo po té loňské, kdy Geraint Thomas byl výborně připravený, držel žlutý trikot, vyhrál nějaké etapy, ale lídrem byl pořád Froome… I když jsou kamarádi, tak tady je to velký byznys a jde o vítězství na Tour. Takže myslím, že teď bude situace v týmu Ineos klidnější.

Možná se trošku ulevilo i Davu Brailsfordovi (manažer Ineosu). Nezáviděl bych mu rozhodovat se mezi Chrisem Froomem, Geraintem Thomasem a Eganem Bernalem, kdo bude po jaké etapě lídrem, protože všichni mají obrovské platy, jsou to obrovské hvězdy. Tým Ineos je pořád tak nabitý, že tohle pro něj bude i jednodušší, že tam nebudou tři kohouti na jednom smetišti a že atmosféra bude klidnější.

Ale z celkového pohledu čtyřnásobný vítěz Tour de France určitě chybět bude. Ale co se týče závodění nebo nějaké taktiky, tak to takový vliv mít nebude. Pořád je tam spousta hvězd, jako Valverde, Quintana, Barguil, Nibali a další.